Innbytter Molins reddet Rosenborg på overtid

Et langt innkast fra venstreback Adam Andersson to minutter inn i overtiden havnet etter hvert hos Kristoffer Zachariassen, men det var innbytteren Molins som fikk æren av å score det forløsende 2-1-målet.

– Det var godt. Det betyr veldig mye for oss å vinne etter tapet for Molde. Vi spilte bedre i den kampen enn i dag, men slike kamper er også viktige å vinne. Formen min begynner også å komme. Klubben har brukt meg forsiktig etter at jeg ikke har spilt kamp på sju måneder før jeg kom hit, sa den 32 år gamle matchvinneren til TV 2.

– Molins er veldig god, men han er også langt unna toppformen. Han må matches forsiktig, sa Åge Hareide, som sier han ser frem til den kommende landskamppausen.

– Mange spillere er slitne etter mange kamper, vi får snart tilbake noen fra skade, samt Alexander Tettey. Så i sluten av juni vil vi se betraktelig bedre ut.

Praktscoring

Rosenborg tok oppskriftsmessig ledelsen i det 35. minutt. Et innkast havnet i føttene på Edvard Tagseth, og den lille trønderen fant Even Hovlands hodet med et nydelig og presist bananinnlegg. Midtstopperen headet ballen ned til venstre for Sandefjord keeper Jacob Storevik. Markeringen i vertenes forsvar var langt fra patent.

Sandefjord utlignet ved et praktmål av Kristoffer Normann Hansen, som buet ballen i mål bak André Hansen fra skrått hold.

– Jeg treffer bra. Jeg har stått mye i samme posisjon og øvd.

– Er det en spesialitet?

– Det er kanskje det. Jeg har scoret mye i den posisjonen for Ull/Kisa da jeg spilte der, sa Hansen.

I 2. omgang var Rosenborg periodevis svake, og Sandefjord øynet muligheten for poeng, men Molins ødela stemningen på overtid – med en scoring lik den første RBK scoret på.

– Det blir ikke så mye verre enn dette. Jeg synes vi fortjente mer, konstaterte trener Hans Erik Ødegaard etter kampen.

Han irriterte seg over måten Sandefjord slapp inn to mål på omtrent samme dødballsituasjon og håper det var lærdom for resten av sesongen.