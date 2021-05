Toåring hadde en bille i øret i et helt år

I fjor sommer våknet svenske Arvid, da halvannet år gammel, midt på natten og skrek i full panikk.

– Jeg prøvde å trøste ham, men han slår seg bare veldig hardt på øret, sier moren hans, Emilie Wihlborg til SVT.

I tiden etterpå tok han seg stadig mer til øret, og ga uttrykk for at han hadde store smerter.

Men ingen klarte å finne ut av hva som var galt.

Moren tok sønnen med til seks forskjellige leger i løpet av ett år. Alle kom frem til det samme svaret:

Arvid har vondt i øret på grunn av en klump med størknet ørevoks.

IKKE ØREVOKS: Den sorte sirkelen var ikke en klump med størknet ørevoks fra fødselen. En operasjon måtte til før legene fant ut hva det var. Foto: Stina Sandström / SVT

Siste utvei

Grunnen til at klumpen var svart, mente legene var fordi den hadde sittet der helt siden Arvid ble født.

Legene brukte ulike metoder for å fjerne klumpen med voks, men til ingen nytte.

Det var først i forrige uke, da Arvid var innlagt på øreavdelingen på sykehuset i Ängelholm, at legene oppdaget noe veldig spesielt.

Som siste utvei skulle de nemlig nå operere gutten.

Men i stedet for å finne en størknet klump med ørevoks, fant legene en halvannen centimeter lang død bille.

REAGENSRØR: I dag oppbevarer familien den halvannen centimeter store billen i et reagensrør. Foto: Stina Sanström / SVT

– Jeg var så sjokkert, men også sur og trist over at Arvid måtte gå et helt år før noen så hva som var i øret hans. Det er uakseptabelt, sier moren, Emilie Wihlborg til SVT.

– Skal ikke ta så lang tid

Deretter anmeldte hun hendelsen til patientnämnden (pasientklagenemnda), og har siden hatt kontakt med De svenske tilsynsmyndigheter (IVO).

Selv om moren var lettet over at de fant ut av smertene, mener hun at det ikke skal ta så lang tid før et barn får hjelp.

SMERTER: Arvid Wihlborg (2) peker på hvor han hadde smerter et helt år. Foto: Stina Sandström / SVT

Det kan imidlertid være en god forklaring på hvorfor legene ikke kunne se at det var en død bille som var årsaken til Arvids høreproblemer, mener en lege ved øreavdelingen på det svenske sykehuset.

– Det kan være veldig vanskelig å identifisere hva som er inne i et øre. Det er ikke så rart at legene ikke har sett det, sier Daniel Nordanstig, lege ved øreavdelingen på Ängelholm sykehus, til SVT.

Han er imidlertid enig med moren om at det ikke skal ta et helt år før man blir operert.

I dag oppbevarer familien billen i et reagensrør hjemme i Sverige.