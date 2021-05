HMS QUEEN ELIZABETH (TV2): Natos generalsekretær Jens Stoltenberg utelukker ikke at Russland var involvert da et fly ble tvunget til å lande i Hviterusslands hovedstad søndag.

Jens Stoltenberg besøkte i dag Storbritannias største hangarskip utenfor kysten av Portugal.

Anledningen var den største Nato-øvelsen på mange år, Steadfast Defender, men den «statlig flykapringen» der journalisten og aktivisten Raman Pratasevitsj og kjæresten ble pågrepet sist helg, opptar fortsatt Nato-sjefen.

VIKTIG: - Dette er en viktig øvelse som viser hvordan Nato har høy beredskap og kan komme Nato-land til unnsetning over lange avstander med stor militær kraft, fortalte Stoltenberg.

- Det at et sivilt fly på vei fra en Nato-hovedstad til en annen blir tvunget ned er farlig og uakseptabelt. Det er et angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko avviser blankt den internasjonale kritikken som har vært massiv.

Hviterussland hevder det var en bombetrussel mot flyet.

F-35: Jens Stoltenberg fikk en demonstrasjon av amerikanske og britiske jagerfly av typen F-35.

Russisk innblanding

Stoltenberg mener grunnen til at flyet måtte lande er helt åpenbar.

- Det er ingen tvil om at grunnen til at det flyet ble tvunget til å lande var for å få arrestert de menneskene. Dette var mennesker som er viktige talspersoner i den Hviterussiske demokratiske opposisjonen.

Kan Russland ha hatt en rolle i denne «statlig flykapring»?

- Jeg vil ikke spekulere rundt Russlands rolle, men de er et av få land som ikke har klart å fordømme det som skjedde. Tvert imot har de prøvd å bortforklare og unnskylde det.

BEKYMRET: Jens Stoltenberg har lite til overs for Russiske metoder.

Tenker likt

Nato-sjefen mener fremgangsmåten til Hviterussland er lik den russerne pleier å benytte.

- Russland tenker på samme måte. De bruker gift mot opposisjonelle, fengsler politisk opposisjon og har en atferd som viser liten respekt for internasjonale regler, sier Stoltenberg.

I tillegg påpeker han at Hviterussland og Russland står hverandre nært og samarbeider tett.

- Russland har ikke greid å fordømme det som skjedde, og det sier sitt.