Friends-stjernene avslører flørt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jennifer Aniston og David Schwimmer innrømmer for første gang at de hadde en flørt.

Det har vært skyhøye forventinger til «Friends: The Reunion» som ble sluppet på HBO torsdag.

17 år etter at siste episode ble sendt på TV, sitter den ikoniske gjengen i en sofa i Hollywood og mimrer tilbake. Praten ledes av ingen ringere enn James Corden, som drister seg til å stille spørsmål ved om det var noen romanser bak kamera.

Jennifer Aniston, som spilte «Rachel», skuler bort på David Schwimmer, som spilte «Ross», og hinter til at han skal svare på spørsmålet.

– Jeg var vilt forelsket i henne

Schwimmer innrømmer at han var ekstremt forelsket i henne under innspillingen av den første sesongen, hvorpå Aniston er rask med å skyte inn at det var gjensidig.

– På et punkt var vi enormt forelsket i hverandre, men det var som to skip som passerte hverandre, for en av oss var alltid i et forhold, forklarer Schwimmer.

Han fortsetter:

– Og vi gikk aldri over grensen. Vi respekterte det.

Matt LeBlanc, som spilte Joey, kremter «bullshit» fra sidelinjen, men da både publikum og programlederen reagerer med latter og applaus, påpeker han at det var en spøk.

Første kysset

Aniston husker spesielt én ting veldig godt.

– Jeg sa til David at det ville vært skikkelig kjipt dersom vårt første kyss hadde endt opp med å være på TV, sier hun.

Det skulle det imidlertid vise seg å være.

– Så vi overførte all kjærlighet og beundring vi hadde for hverandre over på Ross og Rachel.

Programleder James Corden legger ikke skjul på hvor entusiastisk han blir over denne nye informasjonen.