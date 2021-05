Botheim sammenlignes med Sørloth

Skulle Erik Botheim fortsette slik, ser ikke ekspertene bort fra et utenlandseventyr for 21-åringen.

Bodø/Glimt-Haugesund 2-0

Torsdag scoret Oslo-gutten i sin femte kamp på rad for den regjerende seriemesteren.

Ola Solbakken ble spilt opp langs venstreflanken. Kantspilleren la et strøkent innlegg til Botheim. På sitt etter hvert sedvanlige vis satte 21-åringen ballen trygt i mål da han fikk sjansen.

Kontrasten er enorm fra da han i vinter var iskald og ble fristilt av Rosenborg.

– Jeg lurer veldig på hva de tenker på i Trondheim når han har begynt å score så mange mål, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sørloth-sammenligning

FotballXtra-kollega Marius Skjelbæk trekker parallellen til Alexander Sørloth, som nå er fast landslagsmann og spiller for toppklubben RB Leipzig.

– Den norske spissen som tjener nest mest penger, er Alexander Sørloth. Han hadde en nokså lik reise, må vi kunne si. Han var kanskje ikke et like rått barnetalent, men også han fant jo seg selv i Bodø/Glimt, minner Skjelbæk om.

– Og det er en gang sånn at scorer du noen mål, blir du plutselig mye verdt, fortsetter han.

Sørloth ble solgt til nederlandske Groningen etter et vellykket låneopphold i Glimt. Etter en tur innom Midtjylland, ble trønderen solgt for store penger til Crystal Palace.

STJERNESPILLER: Låneoppholdet i Bodø/Glimt satte fart på karrieren til Alexander Sørloth. Han var 19 år da han ble solgt fra norsk fotball av Rosenborg. Foto: Rolf Vennenbernd

Mathisen utelukker ikke at Botheim også kan få prøve seg i utlandet om han fortsetter på denne måten.

– Hvis han ender med 15-20 mål i Eliteserien, er han fort med å kjempe om å være toppscorer. Da kan Bodø/Glimt selge Botheim for ti millioner til en eller annen utenlandsk klubb, som ser at «han er ung, har levert bra i år, vært et stort talent og endelig fått det til». Bodø/Glimt m vi bare fortsette å applaudere i 2021, roser den tidligere Start-spilleren.

– Ikke ha meg på Fantasy-laget

Botheim vil ikke ta av, målshowet til tross.

– Jeg har fått en god start. Nå gjelder det å se hva jeg kan bli bedre på og løfte spillet mitt enda mer, sier han til TV 2.

– Bør folk begynne å finne frem navnet ditt til Fantasy-lagene?

– Nei, ikke ha meg på laget.

– Hvorfor ikke?

– Jeg må ha poengene mine for meg selv, svarer han med et glimt i øyet.

– Heldig som kom til Glimt

Trener Kjetil Knutsen er naturligvis godt fornøyd med Botheims prestasjoner.

– Han er heldig som kom til Bodø/Glimt, og Bodø/Glimt er heldig som har fått Botheim. Det har vært en god match til nå, sier bergenseren til TV 2.

21-åringens mål har også vært svært viktige. I forrige kamp ble han matchvinner mot Brann, og denne gangen åpnet han matchen for Glimt, mener Knutsen.

– Det er utrolig gøy for Botheim og viktig for laget å ha en som leverer på topp. Det er stor forskjell på kampen om det er 0-0 eller man leder 1-0, man får litt mer rom bare der, slår Knutsen fast.

Ikke fornøyd med prestasjonen

Glimt vant til slutt 2-0 etter en sen scoring av Ola Solbakken. De gulkledde står nå med 13 poeng etter fem serierunder.

Kaptein Patrick Berg er likevel ikke helt tilfreds med prestasjonen.

– Energinivået vårt er for slapt over hele linjen fra start til slutt. Vi scorer to fine mål, men har mye å gå på når det kommer til energi og innsats, så det var skuffende, oppsummerer Berg overfor TV 2.

Knutsen er enig. Han syntes det ble litt energi- og kraftløst.

– Men vi har x-faktor i laget, det er vel det som til slutt avgjør denne kampen, mener treneren.