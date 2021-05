Bekreftet: Pirlo fikk sparken

Juventus tok sjansen på at Andrea Pirlo skulle være rett mann for jobben foran sesongen, til tross for at han manglet trenererfaring.

42-åringen, som hadde en enorm spillerkarriere, klarte bare så vidt å lede laget til en topp fire-plassering i ligaen. Det var ikke godt nok for en klubb som hadde vunnet Serie A ni år på rad.

Nå bekrefter Juventus at Pirlo er ferdig i klubben.

Ifølge flere italienske medier vil Massimiliano Allegri gjøre comeback i klubben. Han har vært uten jobb siden han forlot Juventus i 2019.