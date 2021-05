Carlsen videre etter dramatisk kvartfinale

At det mest sannsynlige resultatet er remis, gjaldt ikke i kvartfinalen mellom Magnus Carlsen og rivalen Hikaru Nakamura.

De seks første partiene endte med en avgjørelse. Da de omsider spilte to remiser torsdag, gikk kvartfinalen til omspill i lynsjakk.

Carlsen startet med hvite brikker. Han spilte et overlegent parti og tok ledelsen for første gang i kvartfinalen.

Selv om Carlsen ifølge sjakkcomputeren nærmest hadde seieren i boks, oppstod det en situasjon som fikk begge til å sperre opp øynene da partiet ble avgjort.

Carlsen flyttet tårnet sitt slik at det la et press ned mot Nakamuras dronning, forklarte TV 2s sjakkekspert. Men da amerikaneren flyttet dronningen sin, kunne plutselig Carlsen slå ut en løper uten risiko. Da var det over og ut for rivalen – etter bare 23 trekk.

– Nakamura skjønner ikke hva han har gjort, kommenterte TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Også det andre lynsjakkpartiet vant han overlegent.

Dermed er han videre til semifinalen i Champions Chess Tour 6. Der møter han Teymur Radjabov.

Tung start

I første parti i hurtigsjakken skjedde det som ikke skulle skje: Carlsen tapte med hvite brikker. Carlsen åpnet godt, og ekspertene mente at det så ut som han var godt forberedt på stillingen.

Men så stoppet 30-åringen opp. Da han til slutt ble presset på tid, gjorde han et feiltrekk som fikk sjakkcomputeren til å gi Nakamura klart størst vinnersjanse.

Etter 57 trekk ga Carlsen opp partiet.

Da måtte sjakkgeniet kjempe i oppoverbakke resten av kvelden. Han var avhengig av å ta én seier uten å tape noen partier for å berge omspill.

Den måtte han ikke vente lenge på. Som han gjorde ved to av to anledninger onsdag, slo Carlsen tilbake. Denne gangen med svarte brikker.

Seieren ble endelig klar da Carlsen skaffet seg en svært gunstig bondeformasjon, der Nakamura ikke kunne hindre at nordmannen ville spasere inn og skaffe seg flere dronninger.