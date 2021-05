– Viktig enighet i statsoppgjøret

Partene i statsoppgjøret har kommet til enighet, 17 timer på overtid. – Dette har vært krevende, men vi har kommet til enighet — og det er jeg glad for, sier Nikolai Astrup (H).

Akademikerne, LO Stat, Unio og YS er enige i lønnsoppgjøret med staten, nesten 17 timer på overtid.

Resultatet i meklingen er en økonomisk ramme på 2,7 prosent.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier han er glad for enigheten i lønnsoppgjøret i staten.

– Dette har vært krevende, men vi har kommet til enighet, og det er jeg veldig glad for. Ikke minst er det viktig i den tiden vi står i nå — på vei ut av den verste krisen siden andre verdenskrig — at vi har klart å bli enige innenfor rammene av frontfaget, sier Nikolai Astrup (H) på en pressekonferanse torsdag.

Astrup peker på viktigheten av å sikre konkurranseevnen i den krevende tiden vi har stått i det siste året, for å kunne skape mer og inkludere flere i arbeidsmarkedet.

KREVENDE: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) forteller om en krevende mekling, og at han er glad for at de kom til enighet. Foto: Lise Åserud

Han er glad for at hele potten skal fordeles lokalt i avtalen med Akademikerne.

– De lokale arbeidsgiverne kjenner sin virksomhet best og kan bruke midlene til å sikre at virksomheten klarer å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft. Midlene kan også brukes til å belønne ansatte som har gjort en spesielt stor innsats i forbindelse med pandemien, sier Astrup.

Lønnsforskjellene er store

Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, sier at de har fått til noe bevegelse i meklingen, og at det var så langt de kom i årets oppgjør — fremdeles midt i en krevende pandemi.

– Jeg er glad for at det blir en såpass god avsetning til lokale, kollektive forhandlinger i år. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kjenner de ansatte best, sier Nordli i en pressemelding.

HØYERE AMBISJON: – Vår ambisjon for årets oppgjør var høyere. Mange statlige virksomheter har stor turnover og sliter med å beholde høy kompetanse, sier Kari Tønnesessen Nordli, leder i Akademikerne stat. Foto: Mikkel Moe (Tekna)

Rammen på oppgjøret er på linje med resultatet i privat sektor. Enigheten innebærer at det settes av 3,35 prosent til lokale, kollektive forhandlinger med virkningsdato 1. mai i år, står det videre i pressemeldingen.

Nordli sier det er viktig at de har handlingsrom til å løfte de som ikke har hatt en rimelig lønnsutvikling, og at arbeidsgivere kan bruke lønn til å beholde erfarne medarbeidere.

Hun peker på at lønnsforskjellene mellom privat sektor og staten er store, og at de i fjor økte ytterligere.

For Akademikerne har det vært særlig viktig at høyt utdannede i staten ikke taper mot privat sektor, ifølge Nordli.

– Vår ambisjon for årets oppgjør var høyere. Mange statlige virksomheter har stor turnover og sliter med å beholde høy kompetanse. En god lønnsutvikling er en del av svaret på disse utfordringene, sier hun.

Dermed unngår staten en streik blant sine ansatte. Over 3.500 medlemmer i de fire forbundene var med i streikeuttaket som ville blitt realisert fra fredag. Det ville rammet departementer, ulike statlige etater, universiteter og politiet.

Unio fortsatt ikke fornøyd

– Det har vært mer krevende enn ved de siste oppgjørene i staten, sier Mats Wilhelm Ruland.

Tross enigheten, uttrykker Unios forhandlingsleder Guro Lind bekymring for at staten ikke lykkes med å rekruttere og beholde ansatte, særlig de med lang utdanning.

Likevel endte Unio med å si ja til det samme tilbudet som de andre hovedorganisasjonene, fordi det er viktig å unngå streik under pandemien.

Tidligere torsdag ble det enighet mellom KS og Oslo kommune på arbeidsgiversiden og Akademikerne, LO og YS på arbeidstakersiden.

Men tross mekling langt på overtid, ble ingen av arbeidsgiverorganisasjonene enige med Unio. Over 7.500 Unio-organiserte lærere og helsearbeidere er tatt ut i streik.

7390 medlemmer i streik

Onsdag startet meklingen i oppgjøret for staten og kommunene etter at alle fagforbundene brøt forhandlingene i april.

Meklingen mellom KS og Unio førte imidlertid ikke frem innen fristen ved midnatt natt til torsdag.

Unio, som er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, sa først nei til løsningsforslaget om en ramme på 2,8 prosent, som ville gitt ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 20.000 kroner.

Det førte til at hovedorganisasjonen tok 7390 medlemmer, fordelt på 13 kommuner og ni fylkeskommuner, ble tatt ut i streik.

- For dårlig

– Det tilbudet vi fikk i denne meklingen var for dårlig. Unio har krevd klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og det fikk vi ikke, sa Unios forhandlingsleder Steffen Handal til TV 2 torsdag formiddag.

Hovedorganisasjonen krevde klar reallønnsvekst for sine medlemmer under forhandlingene. Det fikk de altså ikke i løsningsskissen fra KS.

– Vi hadde krav om krav reallønnsvekst og det tilbudet som kom fra KS var for dårlig. Vi måtte sett helt andre tall hvis vi skulle godtatt dette, la Handal til.