Én alvorlig skadd i trafikkulykke

Én person er alvorlig skadd etter en trafikkulykke mellom to biler og et vogntog i Kristiansund.

– To personer er skadd, en av dem skal også være alvorlig skadd, sier operasjonsleder Roar Fylling. En av de skadde blir fløyet til sykehus.

To personbiler og et vogntog var involvert i ulykken. Fylling forteller også at en av de involverte satt fastklemt i en av bilene.

Fylling sier til Tidens Krav at det ser ut til at den ene personbilen har frontkollidert med vogntoget.

– Statens havarikommisjon og kriminalteknikere jobber på stedet. Det har også oppstått en del trafikale problemer som følge av ulykken, sier han videre.