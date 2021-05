Støre om vaksinerot og beredskap: – Dårlig håndtert

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener vaksinerotet rundt helseminister Bent Høie er nok et eksempel på at regjeringen håndterer beredskapen dårlig.

– Justisministeren stod der med en alvorlig mine og sa at av beredskapshensyn så skal vi nå vaksinere. Det får vi da lytte til og jeg har respekt for de stortingsrepresentantene som har fulgt det rådet, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til TV2.

Tirsdag ble det kjent at helseminister Bent Høie ikke tok imot tilbudet om særbehandling i vaksinekøen. Han vil vente til det blir hans tur i vaksinekøen i hjemkommunen. Flere andre statsråder har også takket nei.

Raja tok saken i egne hender

Regjeringen har ikke ønsket at medier skal få være tilstede inne på vaksinesenteret på Akershus festning.

– Nei, det er ikke et TV-show og jeg pleier ikke å dele private detaljer fra livet mitt med TV, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland til TV 2 i går. I dag ble kulturminister Abid Raja vaksinert, og han tok vaksineringen i egne selfie-hender.

Se oppfordringen fra Abid Raja da han ble vaksinert på Akershus festning i dag:

– Blir rotete

Støre reagerer sterkt på at Bent Høie hever seg over begrunnelsen om vaksinering nå på grunn av beredskap.

– Når helseministeren, den fremste ministeren på helse sier at jeg gjør det ikke, da faller dette sammen og blir veldig veldig rotete. Det er jeg sterkt kritisk til. At flere statsråder i Erna Solbergs regjering går mot det de mener er et viktig beredskapstiltak, det er nok et eksempel på at beredskapen håndteres lemfeldig, sier Støre.