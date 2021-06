Henrik Christiansen om OL-finalen i Rio: – Det gjør litt vondt å tenke på

Norges beste svømmer, Henrik Christiansen, har en rolig treningsøkt med laget i svømmehallen på Lambertseter.

Siden mars i fjor har han kun konkurrert internasjonalt to ganger, sist i EM i Ungarn. Det ble hans første mesterskap på fire år uten medalje, men det bekymrer ikke 24-åringen.

TRENING: Her trener Henrik Christiansen i bassenget på Lambertseter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Medaljer var uviktig i EM. Jeg hadde ikke lagt opp til en formtopp og trente mye i forkant, så jeg hadde ikke det overskuddet, men det var viktig å få en gjennomkjøring før OL, sier Christiansen til TV 2.

Det var godt å være i konkurransebobla og kjenne følelsen av at det betydde noe igjen. For det har vært mange timer med alternativ trening, og lange perioder uten internasjonal matching. Alt handler om å finne toppformen, og være på sitt beste i Tokyo i juli.

– Jeg er fornøyd med de svarene og den følelsen jeg fikk. Det var ingen varsellamper som blinket, og jeg føler helt klart jeg er på riktig vei, sier svømmeren, som vet hva som kreves for å være rustet for et olympisk mesterskap.

Ble overveldende i Rio

Han var bare 19 år under lekene i Brasil, men unggutten fra Lillestrøm imponerte og tok seg til en finale på 1500-meter. Og selv om det var stort å ta seg til finalen, er det noe som plager ham.

– At jeg svømte så dårlig i den finalen. Det er noe som er et veldig negativt minne, og det gjør litt vondt. Det er veldig kjipt at noe så kult som en OL-finale er noe av det kjipeste man har opplevd på idrettsbanen, sier svømmeren.

VONDT MINNE: Henrik Christiansen etter 1500 meter finalen i den olympiske svømmehallen i Rio de Janeiro. Han lå sist gjennom hele finalen og slo inn på tiden 15.02,66. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I sitt andre OL er han et av våre medaljehåp, og hvis han står i en finale igjen vet han hvordan det føles. Han er sikker på at erfaringen fra Rio vil hjelpe ham med å takle presset bedre.

– Det ble rett og slett litt overveldende i Rio. Jeg lå med feber halvannen uke før OL, så det var aldri en helt gunstig oppladning. Men i tillegg ble det litt stort og noe nytt. Det er ingen tvil om at jeg stiller sterkere med all den erfaringen jeg har hatt med meg fra tidligere, sier Henrik.

Denne gangen vil han også ta seg tid til å kjenne etter hvor stort det faktisk er å konkurrere i et olympisk mesterskap.

19 ÅR GAMMEL OLYMPIER: En glad Henrik Christiansen klarte å komme til finalen på 1500 m fri. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

- OL er så stort, så jeg husker jeg ble veldig opphengt i alt. Jeg ga meg aldri muligheten til å virkelig nyte øyeblikket. Det passerte, og så angret jeg på at jeg ikke fikk oppleve det skikkelig, men jeg tror jeg skal stille sterkere i år, sier svømmeren.

Vil ikke snakke om medalje

I 2018 tok Christiansen sølv på 400 meter i kortbane-VM. De siste seks årene har 24-åringen også sanket tre sølv og tre bronsemedaljer fra EM. En eventuell medaljedrøm i Tokyo vil han holde for seg selv.

– Jeg syns det er veldig vanskelig å snakke om medaljer i forkant av mesterskap. Man klarer aldri å påvirke hva alle de andre gjør. Jeg har satt meg mål som er personlige rekorder, og hvis jeg setter en personlig rekord og svømmer mye raskere enn det jeg selv trodde så er det mulig. Men jeg vil ikke gå ut og si at jeg ikke er fornøyd hvis jeg ikke tar medalje, sier svømmeren.

OL-KLAR: Henrik Christiansen ser frem til å konkurrere i sitt andre OL. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Men det er drømmen om OL-gullet, det å være best i verden, som ligger i bakhodet når han flyter uanstrengt igjennom vannet i bassenget på Lambertseter i Oslo.

– Det er jo derfor jeg svømmer flere millioner meter her dag inn og dag ut. Det er det aller største målet å ta et OL-gull, og et VM-gull. Jeg ser for meg at det er en sånn utrolig mestringsfølelse og dopaminet bare strømmer inn. At du kan kalle deg selv best i verden må bare være en helt fantastisk følelse, sier 24-åringen med et smil.