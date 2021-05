Unio tar ut sine medlemmer i Oslo i streik

Over 600 medlemmer blir tatt ut i streik.

– Vi har ikke inngått avtale med Oslo kommune, vi har gitt beskjed om at vi ikke godtar skissen fra kommunen, og at det blir streik i morgen tidlig, sier forhandlingsleder i Unio, Aina Skjerfstad Andersen til TV 2.

Skjerfstad Andersen sier at blant annet helsesektoren, skoler, barnehager og NAV vil bli rammet av streiken.

– Det er svært viktig at dette oppgjøret er starten på et lønnsløft, og at Oslo bruker lønn som virkemiddel til å lokke til seg nøkkelpersoner inn i kommunens tjenester. Det har de ikke vist vilje til, og derfor ble vi nødt til å si nei til skissen, sier hun videre.

Mekling

Fristen for meklingen i Oslo kommune gikk ut ved midnatt etter at det ble brudd i forhandlingene i april. Meklingen har foregått på overtid i 14 timer.

Oslo kommune og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne har vært med i meklingene. I pressemeldinger skriver Akademikerne og LO-forbundet Fagforbundet at Unio er den eneste sammenslutningen som ikke godtar avtalen.

Oppgjøret sikrer et kronetillegg på minimum 16.500 kroner i året, med 3,45 prosent økning for alle, skriver Fagforbundet.

Det pågår fortsatt mekling i lønnsoppgjøret i staten.

Skoler og barnehager

Unio tar ut medlemmer i streik ved disse skolene og barnehagene i Oslo fra 27. mai:

Barnehager: Dalskroken barnehage, Frantsebråten barnehage, Grindbakken barnehage, Hamborg barnehage, Helenes barnehage, Hov - meklenborg barnehage, Huseby barnehage, Jarbakken barnehage, Landingsveien barnehage, Liabakken barnehage, Orebakken barnehage.

Skoler: Bogstad skole, Grindbakken skole, Hovseter skole, Huseby skole, Midtstuen skole, Ris skole, Slemdal skole, Svendstuen skole, Sørkedalen skole, Voksen skole, Nydalen VGS, Ullern VGS.

Totalt rammes over 180 skoler i Norge av streiken.

– Det tilbudet vi fikk i denne meklingen var for dårlig. Unio har krevd klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og det fikk vi ikke, sier Unios forhandlingsleder Steffen Handal til TV 2.

I Ålesund omfattes syv ungdomsskoler og seks videregående skoler av streiken. I Bergen er det først og fremst skoler som rammes av streiken. Om lag 9.000 skoleelever berøres, opplyser kommunen i en pressemelding.