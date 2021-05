Mann skadd etter påkjørsel i gangfelt

Det var ved 14-tiden torsdag at politiet i Vest meldte på Twitter at en mann var påkjørt i et gangfelt ved Flyplassvegen i Bergen, like ved Bergen lufthavn.

– En person er kjørt til traumemottaket på Haukeland, opplyser politiet.

Politiet er på stedet for å etterforske hendelsen.

Politiet opplyser til Bergensavisen at de foreløpig ikke vet hvem som kjørte på mannen.

– Vi er nå helt i startfasen av etterforskningen, og ønsker å få kontakt med vitner og undersøke om det finnes videoovervåkning av hendelsen, sier operasjonsleder Beate Træen ved Vest politidistrikt til avisen.

Vest politidistrikt har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.