Kilder til TV 2: Høie fikk krass vaksine-kritikk på internt Høyre-møte

Onsdag var Høyres stortingsgruppe samlet til sitt ukentlige, og for tiden digitale, møte.

Der ble beslutningen om å la Stortingets folkevalgte og regjeringens medlemmer få gå foran i den nasjonale vaksinekøen denne uken kraftig kritisert.

TV 2 har snakket med flere av møtedeltakerne. Ifølge kildene tok omlag halvparten av møtedeltakerne ordet, og en klar overvekt av disse kritiserte helseminister Bent Høie og regjeringens håndtering.

En rekke av kritikk

Blant dem var stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, parlamentarisk leder Trond Helleland, lederen av Høyres kvinnenettverk Guro Angell Gimse og stortingsrepresentantene Helge Orten og Stefan Heggelund.

En av de sterkeste kritikerne i møtet var helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland. Stensland markerte seg også denne uken ved å gå klart ut og si at han ville takke ja til tilbudet fra regjeringen om å få gå foran i køen.

STORTINGSVAKSINERT: Helsepolitisk talsperson i Høyre, stortingsrepresentant Sveinung Stensland, ble vaksinert som en del av regjeringens vaksineprogram for samfunnskritisk nøkkelpersonell på Akershus festning onsdag formiddag. Foto: Gorm Kallestad

Ifølge TV 2s kilder ga Stensland og flere andre av Høyres stortingsrepresentanter uttrykk for at de mente seg dolket i ryggen av Høie, etter at de hadde stått offentlig og forsvart at de selv takket ja til vaksinen samtidig som landets fremste helsepolitiker ikke mener det er nødvendig å beredskaps-vaksinere ham.

– Jeg har aldri kommentert fra gruppemøter, og det kommer jeg ikke til å gjøre i fremtiden, sier Stensland til TV 2.

Høie avviste kritikken

Både justis- og beredskapsminister Monica Mæland og Bent Høie selv var tilstede på møtet og tok ordet. I sitt innlegg avviste Bent Høie all kritikk av sitt eget vaksine-valg og argumenterte for at han måtte stå fast ved at han skulle vaksineres i sin hjemkommune, uavhengig av regjeringens egen beredskapsvurdering.

Statsminister Erna Solberg skal, etter det TV 2 får opplyst, ikke ha deltatt i møtet under debatten fordi hun var på en flyreise. TV 2 snakket imidlertid med Solberg torsdag. Da sier hun dette om Høies kontroversielle nei til vaksinen:

– Hvorfor er Bent Høie unntatt fra kravet om beredskap, han vil ikke vaksinere seg nå?

– Nå har TV2 spurt meg om det før og jeg har svart på det før. All vaksinering i Norge er frivillig. Han er 50 år og han kommer snart til å få vaksinen i sin kommune og han har da valgt å stå ved det han har sagt hele tiden. At han skal vaksineres på sin tur og det er ikke lenge til. Han fylte faktisk femti år i begynnelsen av mai måned og må nok regnes som en voksen mann etterhvert, sier Solberg.



– Hvordan er forholdet mellom Monica Mæland og Bent Høie nå?



– Vi har veldig gode forhold i regjeringen på alle områder, men det er sånn helt grunnleggende i Norge at vaksinering er vaksinering er frivillig, sier statsministeren.



Debatten varte omtrent én time og stemningen beskrives som dårlig av TV 2s kilder. Mange var irritert, men en del også lei seg fordi de oppfattet at spørsmålet om de som stortingsrepresentanter var samfunnskritiske eller ikke var blitt privatisert.

Det var forrige uke at statsminister Erna Solbergs regjering besluttet at inntil 500 personer definert som samfunnskritisk nøkkelpersonell skulle prioriteres for vaksinering denne uken. Dette inkluderer alle Stortingets 169 representanter, medlemmer av regjeringen, Høyesterett, Kongehuset og ledelsen i Nav og Folkehelseinstituttet.