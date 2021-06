Det å være på reise kan være stressende. Det er mange nye inntrykk, kanskje masse å tenke på og i noen tilfeller har man også dårlig tid. Men kanskje mest av alt: Vi mennesker er noen ganger litt distre…

Det internasjonale transportnettverks-selskapet Uber har mange millioner turer hvert år. For å gi et lite innblikk i folks hverdag, gir selskapet hvert år ut Uber Lost & Found Index, der de gir en oversikt over både det vanligste – og ikke minst det mest uvanlig kundene glemmer igjen i deres biler verden over.



Det er nemlig knapt så man tror det er mulig.

Om vi ser på det som vi nordmenn oftest glemmer igjen i Ubers biler, er det først og fremst ganske alminnelige ting som telefoner, vesker, lommebøker og nøkler. Pandemien satte også tydelige spor her, med munnbind, desinfeksjonsmidler og puslespill som lå igjen etter passasjerene. Det går an å forstå at slike ting kan glemmes igjen.

Men ikke alt har en like åpenbar forklaring. Blant annet ble en kjølebag fylt med fisk, et stort bilde av Kate Middleton, en lysekrone i krystall, en beinprotese og ni kilo salt meldt savnet av kundene.



Litt blandet drops der altså ...

Her er det rareste kundene har glemt igjen hos Uber:

En beinprotese

En tann

En kjølebag fylt med fisk

En skuddsikker FBI-vest

Et stort bilde av Kate Middleton og et lite bilde av mannen med ljåen

Et grønt dinosaurkostyme og en kniv

Et dosete og et velkomstskilt formet som en sitron, med en blå sløyfe på

En bryllupskake

Hodet til en utstillingsdukke

Rå kylling og 9 kilo salt

En lysekrone i krystall

Asken fra en kremert hund

Et ekteskapsbevis

En strandstol

Et tatoveringsapparat

En smoking

En dagbok

Et svart munnbind med teksten «I miss 2019»

En dykkermaske

En forlovelsesring

Et signert Skjønnheten og udyret-bilde

«Mitt livs kjærlighet»

Dette er bare noen av tingene som passasjerer har glemt igjen. Foto: Uber.

Slik ser det ut i Norge

Telefon eller kamera Sekk, veske, koffert eller bag Lommebok eller pung Nøkler Briller Hodetelefoner eller høyttaler Klær.

Du får det i gjen

Skulle du noen gang skulle glemme igjen den skuddsikre vesten eller dosetet ditt under en Uber-reise, er det heldigvis ganske enkelt å få tilbake dette. Det er bare å gå til “Find lost items” under “Your trips” i appen, og legge inn et telefonnummer, så vil sjåføren ringe deg og avtale tid og sted for overlevering.

Ingen stor krise der altså, med mindre du har akutt bruk for den skuddsikre vesten, da ...

