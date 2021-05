Stor leteaksjon etter to savnede

Redningssentralen leter etter to menn som er meldt savnet, og setter søket i forbindelse med funn av en båt onsdag.

Klokken 12 torsdag ble det satt i gang et større søk, etter at Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) har fått beskjed om to savnede personer i Lindesnes-området.



HRS setter savnetmeldingen i sammenheng med et funn av en båt onsdag kveld, og har satt inn store ressurser på stedet.

– Vi har indikasjoner som gjør at vi ser en link mellom de to savnede og den båten som ble funnet i går, sier redningsleder Steinar Vatne til TV 2.

HRS skriver 14.43 at det dreier seg om to norske menn.

Pressevakt Siv Namork sier at de nå stort sett leter øst for Lindesnes, både til lands og til vanns. Politi, redningsskøyter, brannvesenet og Røde Kors tar del i leteaksjonen.

Det var bekjente av de to mennene som meldte dem savnet.