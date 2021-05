«Kamelen» med trist nyhet

Marcus Kabelo Møll Mosele (28), bedre kjent som rapperen «Kamelen», skrev torsdag på sin Instagram-profil at moren hans er syk.

– I dag er det to uker siden jeg fikk beskjed om at min mor har kreft i bukspyttkjertelen, skriver han i innlegget.

– Livet er lånt

28-åringen forklarer videre at han kjørte henne til sykehuset torsdag hvor hun skal igjennom en omfattende operasjon.

– De skal fjerne blant annet bukspyttkjertelen og milten.

Videre skriver artisten at han ikke søker sympati, men vil dele sine erfaringer.

– Jeg har lært av dette og jeg vil at alle dere også skal huske hvor viktig det er å sette pris på det man har, for livet er lånt og ikke evig.

Til God kveld Norge sier Mosele dette:

– Veien videre er og stå sammen som en familie i dette og være der for henne.

Vanskelig valg

I et tidligere intervju med God kveld Norge fortalte Mosele at da han var 20 år, ble han far til en liten gutt. På den tiden var han voldsdømt og skulle sitte inne i fengsel i to år. Barnemoren var ikke i stand til å ta vare på barnet, så da måtte han velge: Kjempe for å ha foreldretten, eller gi bort sønnen til en forsterfamilie.

– Hva er det som er best for dette barnet? Jeg skulle to år inn i fengsel, og det forholdet som jeg var i var ikke så bra. Jeg måtte velge om jeg skulle være egoist og tenke på mine behov fremfor barnets behov, forteller han og fortsetter:

– Jeg måtte ta et valg, og det var at jeg ikke var klar for å være far akkurat der og da. Et veldig vanskelig valg å ta som 20-åring, innrømmer han.

Han forklarer at han i dag har et veldig godt forhold til sønnen sin.

– Jeg er veldig glad for det valget i dag, og vi har en veldig god kjemi. Han kaller meg for «pappa Marcus», forteller 28-åringen.