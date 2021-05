Politiet anmeldt etter besøk på russebuss

Spesialenheten for politisaker er varslet etter at en politipatrulje festet med russen på en russebuss i forrige uke.

Politiet har gått gjennom hendelsen hvor en patrulje fra Trysil besøkte en russebuss i Elverum i forrige uke.

En privatperson har anmeldt hendelsen, og rutinemessig oversendes derfor saken til Spesialenheten for politisaker.

– Takket ja

I en pressemelding opplyser Innlandet politidistrikt at politiet ønsker å ha et godt samarbeid med russen, og at dette var bakgrunnen for at patruljen møtte russen i Elverum.

Russen inviterte politipatruljen inn i russebussen, og dette takket patruljen ja til. Ifølge pressemeldingen var politibetjentene inne i bussen i kort tid.

– Patruljen beklager at de ikke holdt lengre avstand under besøket og at de ikke brukte munnbind slik det fremgår av nasjonale råd. Nå har vi gått gjennom hendelsen og tar med oss dette videre, sier politistasjonssjef Tom Johnsen.

Danset tett

I en video Dagbladet har publisert kan man se to politibetjenter som danser tett inntil flere russ. Det var også fysisk kontakt mellom betjentene og russen.

En privatperson har anmeldt hendelsen. Saken blir oversendt og fulgt opp av Spesialenheten for politisaker.

– Vi forholder oss til Spesialenheten for politisaker når det gjelder anmeldelsen og har ingen ytterligere kommentar til dette, sier Johnsen.