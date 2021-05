Det bør være selvsagt at man får tilstrekkelig smertelindring om man har fått livmoren kuttet opp med skalpell.

På TV2.no gir fysioterapeut Mathilde Pilskog en ærlig, og dessverre lett gjenkjennbar fortelling, om dårlig smertebehandling og oppfølgning etter et akutt keisersnitt.

Rundt én av seks fødende må gjennom keisersnitt i Norge hvert år. Det tilsvarer rundt 8500 inngrep.

Over halvparten av disse er hastekeisersnitt, hvor den fødende med ulik grad av hast må ned på operasjonsstuen, grunnet eksempelvis dårlig fosterlyd.

Trond Nordseth Foto: Privat

Fødselen ble ikke helt som man hadde tenkt. Det skulle bare mangle at mor fikk god omsorg og smertelindring etter en slik opplevelse og et slikt inngrep.

Ikke minst er det bra for den nyfødte om mor er godt ivaretatt.

For oss som har jobbet med fødende i en årrekke er det godt kjent at enkelte jordmødre, fødeleger og tidligere fødende generelt har problematiske holdninger til smertebehandling hos fødende.

Smertefull = Vellykket

For noen virker det være et ideal at fødselen SKAL være vond, og om det ikke har vært en smertefull fødsel har ikke denne vært «vellykket» nok.

Selv om epidural er godt dokumentert, som den beste smertelindringen som kan gis under fødsel, vil ikke den fødende få epidural om hun føder på en fødestue eller fødeavdelingen med «naturlige fødsler» som ideal.

Uansett hva hun mener selv. Enkelte fødende får også beskjed om hun er «flink som klarte fødselen uten epidural».

Andre påstår at fødende i nord er tøffere enn fødende i sør siden de bruker epidural mindre.

Problemet som Pilskog adresserer sitter derfor dypt, spesielt blant jordmødre som dyrker såkalt «naturlige» fødsler med færrest mulige medisinske inngrep som ideal.

Morfin

Når et slikt tankesett møter realitetene rundt et operativt inngrep som keisersnitt går det fort galt.

Herunder risiko for mangelfull smertelindring fordi man ikke ønsker å gi eksempelvis morfin eller andre opioider på barselavdelingen. Selv om dette anses trygt i forhold til amming slik norsk praksis er i dag.

I en studie på St.Olavs Hospital var gjennomsnittlig behov for morfin etter keisersnitt rundt 30 milligram intravenøst det første døgnet, men flere trengte over 50 milligram.

Den fødende fikk selv styre doseringen med en smertepumpe i denne studien.

Dette er relativt høye døgndoser, tilsvarende det man ser etter andre større kirurgiske inngrep i buken.

I en nylig debatt på facebook gruppen «Leger i Norge» var det imidlertid rystende fortellinger om fødende leger som selv måtte be om smertelindring etter keisersnitt, og jordmødre som overså fødelegens forordninger av opioider



Systematisk

Om fødende leger opplever slik behandling kan man lure på hvordan fødende med mindre innsikt i helsetjenesten behandles ved slike smerter. Det kan nesten virke som den fødende må «gjøre opp for smerten hun ikke fikk under fødselen» ved å ha vondt etter keisersnittet.

Ledelsen på norske fødeavdelinger virker ikke å være i stand til å systematisk ta tak i dette problemet.

Det er kanskje snart på tide at Helsetilsynet ser på problemstillingen og at fødende organiserer seg for å kreve bedre smertebehandling.

