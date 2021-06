Advarer om gjeldstrend blant unge: – Dette er urovekkende

En undersøkelse gjort av YouGov for Danske Bank viser at det er unge i aldersgruppen 18-29 år som har størst betalingsproblemer under pandemien.

Tallene viser at 21 prosent av alle med forbrukslån og kredittkort har problemer med å betale ned gjelden. I aldersgruppen 18-29 år har nærmere 40 prosent problemer. Og blant disse sier 70 prosent at betalingsproblemene faktisk har blitt større under pandemien.

– Dette viser en urovekkende utvikling. Det er bekymringsfullt at mange mener situasjonen deres har blitt verre under pandemien, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank om tallene.

– Små beløp blir fort store

Olsen sier at undersøkelsen også viser at mange har fått bedre råd under pandemien, og at det gjelder de som har sittet med gode jobber og som har kunnet fylle opp sparekontoen sin.

– Mens de yngre, som også er ekstra sårbare, ser ut til å slite mer. Noen av årsakene kan være at det har vært et tøft år for mange, og at mange unge har sittet isolert hjemme. Da kan det være lett å handle på nett, og der kan små beløp fort bli store, sier Olsen.

I tillegg peker hun på at mange unge har mistet deltidsjobbene sine, slik at eneste inntekt har vært et eventuelt studielån. Hun frykter mange risikerer problemer i fremtiden som følge av betalingsproblemer.

– Dette kan få store økonomiske konsekvenser, og man risikerer betalingsanmerkninger som senere i livet kan gi følger som vanskeligheter med å få boliglån.

ADVARE: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen. Foto: Daniel Tengs

Olsen advarer om at det kan bli dyrt å sitte med forbrukslån og kredittkortgjeld over tid.

– Blir man sittende med dem i lang tid, kan man havne i en ond spiral. Det er ofte høye renter det er snakk om på disse lånene.

Hun omtaler funnene i undersøkelsen som bekymringsfulle.

– Har bankene en del av ansvaret? Mange av dem som tilbyr kredittkort og forbrukslån gjør det veldig enkelt å få det.

– Det har de helt klart. Aktørene som tilbyr dette har absolutt et ansvar for å komme med god informasjon og ha en god dialog med forbrukerne.

– Hva er ditt beste råd til folk som er i ferd med å sette seg i en vanskelig økonomisk situasjon?

– Skaff full oversikt over hvor mye gjeld du har, det hjelper banken din deg med. Skal du handle på nett, lag en plan for hva du skal kjøpe, så du ikke havner i spiralen med at du tar med deg det lille ekstra. Og har du ikke penger, ikke bruk kredittkort til å kjøpe noe, med mindre du er sikker på at du får inn penger til å betale lånet senere.

FÅR HENVENDELSER: Økonomisk rådgiver Lene Drange, kjent fra Luksusfellen. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

– Mange tar kontakt

Lene Drange, økonomisk rådgiver, programleder i «Luksusfellen» og kvinnen bak Instagram-kontoen Snaponomi, sier til TV 2 at hun opplever samme tendens som undersøkelsen viser.

– Mange har tatt kontakt med meg på Snaponomi-kontoen og beskrevet akkurat det problemet. Og det er stadig mange søkere til Luksusfellen.

Hun viser til at inkassoselskapet Kredinor så en nedgang i antall inkassosaker i alle aldersgrupper, bortsett blant de mellom 18 og 25 år, da de oppsummerte 2020 i januar. Tallet på inkassosaker i denne aldersgruppen har vært økende i flere år.

Telefonregninger, strømregninger og bompasseringer var blant regningene som hadde en inkassoøkning blant dem mellom 18 og 25 år. Samtidig viste tallene at det er få saker per person i denne aldersgruppen, og at det ble færre inkassosaker på kredittkort og forbrukslån i 2020.

Nordmenns forbruks gjeld har gått ned

I april viste nye tall fra Norsk Gjeldsinformasjon at nordmenns forbruksgjeld har gått ned under pandemien. Siden samfunnet stengte ned i mars i fjor har den samlede forbruksgjelden gått ned fra 171,9 til 153 milliarder kroner.

Tallene viste også at antallet nordmenn med usikret gjeld, altså lån det ikke er tatt pantesikkerhet i, har sunket med nesten 17.100.

– Det viser at nordmenn har vært flinke til å prioritere nedbetaling av dyr gjeld i pandemien, samtidig som koronatiltakene har medvirket til nedbremsing for aktiviteter som til vanlig er finansiert via forbruksgjeld, sa forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård, til NTB da tallene kom.

Nergård har også uttalt at innføringen av gjeldsregistrene sommeren 2019 har vært en viktig faktor for å få ned forbruksgjelden fordi det gir bankene større mulighet til å gjøre en riktigere kredittvurdering av dem som søker om lån.

TV 2 opplyser: Thea Olsen har tidligere vært ansatt i TV 2.