Melding om skudd avfyrt på Grønland - en person pågrepet

Like før 12.30 torsdag skriver politiet på Twitter at de har pågrepet en person i forbindelse med at meldinger om at det har blitt avfyrt skudd med et håndvåpen.

Hendelsen fant sted på Grønland i Oslo. Den siktede skal ha avfyrt skuddet på åpen gate, angivelig opp i lufta.

Ingen personer ble skadd i forbindelse med saken, og bakgrunnen for hendelsen er foreløpig uavklart. Politiet har tatt beslag i et våpen.