Frogner-drapet: Siktede fengslet i fire nye uker

Varetektsfengslingen av mannen som er siktet for drapet på Fevziye Kaya Sørebø på Frogner i Oslo i april, forlenges med fire nye uker. Han er ennå ikke avhørt.

Mannen får brev- og besøksforbud og medieforbud under hele fengslingsperioden, fremgår det i kjennelsen fra Oslo tingrett torsdag.

Den 39 år gamle mannen ble pågrepet kort tid etter at Fevziye Kaya Sørebø ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april. Han var i en periode innlagt på psykiatrisk sykehus, men ble skrevet ut for to uker siden. Han har ennå ikke vært i avhør hos politiet.

– Hensynet til sakens oppklaring tilsier klart at siktede avgir forklaring uten først å ha hatt tilgang til medieoppslagene i saken, dersom han ønsker å avgi forklaring. Selv om tilpasning og påvirkning av siktedes forklaring ikke regnes som bevisforspillelse, kan dette like fullt skade etterforskningen og begrunne restriksjoner, skriver tingretten i kjennelsen.

NTB har forsøkt å komme i kontakt i mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, men han skriver i en sms at han er opptatt i retten.