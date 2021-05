De andre partiene frykter oss fordi de vet at vi mener alvor

Og vi er ferdige med diskusjonen om det er mulig: Det er fullt mulig. Det nye Stortinget som velges 13. september kan ikke la være å ta dette inn over seg.

I perioden 2021-25 kommer den styrte avviklingen av norsk oljevirksomhet til å starte. Jo flere grønne politikere velgerne sender på Stortinget, desto tydeligere vil skiftet bli.

Det internasjonale energibyrået IEA og Statistisk Sentralbyrå SSB eier selvsagt ikke alle sannheter om klima, olje og økonomi.

Men når disse institusjonene åpent slår fast det som lenge har vært opplagt; at klimaet ikke tåler flere olje- og gassfelt, mens norsk økonomi fint tåler et næringsliv uten olje, så betyr det at den særnorske oljefortellingen er punktert.

Punkterte

Denne fortellingen hadde de store partiene landsmøter og programforslag akkurat rukket å avlegge fornyet troskapsed til da IEA og SSB punkterte den.

Nå har Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet plutselig ingen andre støttespillere enn oljeinteressene selv.

Det som hittil har vært en behagelig posisjon som den allmenne interesses høye beskyttere, blir nå strippet ned til en posisjon som bare oljesektorens åpenlyse mikrofonstativer.

Det kan raskt bli mindre behagelig enn de store partiene har regnet med.

Den norske oljefortellingen er fortellingen om at akkurat vi er så spesielle at andre må ta utslippskuttene og andre har ansvaret for oljeforbruket, mens vi fortjener å tjene enda mer penger på å pushe enda mer global oppvarming.

Kuttene

Norge har kuttet 2-3 prosent klimagassutslipp siden 1990 mens Sverige har kutta 29 prosent, Tyskland 36 prosent og Storbritannia 41 prosent . Stortingsflertallet, LO og NHO er enige om at det er andres etterspørsel etter olje som er problemet, ikke vår produksjon av olje.

Den norske oljefortellingen er fortellingen om hvordan det ble stuereint i vide kretser i Norge å avfeie opplagte spørsmål om moral og fellesansvar.

Det ble stuereint å snakke alvorlig om klimakonsekvenser, men ikke la dem få innflytelse på de store beslutningene.

Å problematisere at vi gjør oss rike på å bidra til veldig store kostnader for veldig mange andre, ble stemplet som moralisme.

Å mene at det spiller en rolle om Norge setter et riktig eksempel i olje- og klimapolitikken (slik vi tror på en rekke andre områder) ble avfeid som føleri.

Nå vokser det opp en generasjon som vil ha en annen historie. De mener forskningens konklusjoner om klimautviklingen må være styrende for politikk og økonomi.

Grundig gift

De er redde for konsekvensene av at Norge produserer olje. De mener det er fornuftig å ta moralsk og globalt ansvar. De mener at Norge kan bli et bedre samfunn uten olje.

Det nye Stortinget som velges 13. september i år får denne brytningen i fanget.

De store partiene har vært grundig gift med oljefortellingen. De har nektet å se at det var et spørsmål om tid før institusjoner som IEA og SSB ville komme med slike rapporter som de nå har lagt fram. Da rapportene kom stupte de i skyttergravene og tviholder på den gamle historien.

Etter at MDGs kom inn på Stortinget i 2013, var vårt aller første forslag å stanse 23. konsesjonsrunde for olje og gass. For stemte én fra MDG (jeg) og SV, mot stemte resten av Stortinget.

Dagens olje- og energiminister Tina Bru var for øvrig sakens ordfører. MDG ble grundig idiotforklart av det politiske miljøet, kommentariatet, pressen forøvrig og et samlet næringsliv.

Men vårt forslag var i praksis nøyaktig det IEA nå sier må til for å holde kloden innenfor 1,5 graders oppvarming. Det er snart 7 år siden.

En fremtid uten olje

Vi var ikke geniale. Vi tok bare konsekvensen av klimaforskning som allerede da var tydelig, og av at Norges sterke og mangfoldige økonomi og arbeidsliv selvsagt kan tåle en styrt omstilling til en framtid uten olje. Det samme venter de nye generasjonene av norsk politikk.

I stortingsvalget 2021 stiller MDG som absolutt krav til en ny regjering at det ikke skal åpnes nye oljefelt eller utvides på gamle felt.

MDG kommer til å bruke den politiske makten velgerne gir oss til å ta skrittet inn i epoken etter oljealderen. Andre partiers frykt for å ha noe med MDG å gjøre viser at de stoler på at vi mener alvor.

De forstår at den sikreste måten å måten å starte epoken etter oljealderen på, er å stemme MDG i valget.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no