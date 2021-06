Hva i svarte svingende skal vi leve av da?

Det blir ikke flere sykepleiere av å lage mer aluminium, sa Støre i en NHO-debatt.

Tror Støre at velferdsstaten bygger seg selv? At vi ikke trenger et effektivt og konkurransedyktig næringsliv for å holde det offentlige velferdsapparatet i gang?

På Vestlandet vet vi bedre! Vi kjenner oppdretteren, bonden, tømreren, entreprenøren, oljearbeideren, ja listen er lang her på Vestlandet over de som bidrar hardt til at vi kan bygge skoler, sykehus, veier og jernbane i hele landet.

Ove Trellevik. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Alt dette er bygget på skuldrene til hardtarbeidende nordmenn. Skal velferdsstaten sikres, trenger vi arbeidsplasser i privat sektor. Vi trenger rett og slett noe å leve av.

Nei til arbeidsplasser

Det skal Høyre være premissleverandøren for i fremtiden, og det har vi gjort i åtte år i regjering.

Dessverre har vi hatt en venstreside som i åtte år har sagt nei til arbeidsplasser, vekst og aktiviteter. De tror at velferd skaper seg selv og at verdier ikke må skapes før de kan deles.

Heldigvis vet vi bedre på Vestlandet, det er tross alt våre naturressurser, innovasjon og nysgjerrighet som har bygget landet.

For hva har vi sett fra de rødgrønne de siste åtte årene? De vil si opp EØS avtalen som sikrer hundretusenvis av arbeidsplasser, og det ville vært døden for kyst-Norge som eksporterer varer og tjenester.

De vil strupe oppdrettsnæringen med krav om kun lukkede anlegg. Oljeeventyret skal få en sluttdato.

Kort liste

Vi skal ikke ha gruvedrift som sikrer viktige mineraler til det grønne skiftet. Vi skal heller ikke ha en forsvarsindustri som sikrer norske verdier, trygghet og stabilitet i verden.

Og når får de med seg MDG på laget så skal kjøttproduksjonen reduseres. Listen for hva venstresiden vil vi ikke skal leve av er lang.

Private barnehager skal forbys, så også bemanningsbyråer. Dette kalles velferdsprofittører.

Hva det for eksempel kaller apotek som går med er ikke lett å forstå. Fremfor å tilrettelegge for at flere mennesker kommer seg i jobb, vil de heller betale seg ut av problemet.

Partiene på venstresiden stiller krav om at velferdsstaten skal være enda mer for enda flere.

Private initiativ skal knebles. Samtidig struper de staten for inntekter og folks arbeidsplasser. Bak velferdsstaten står et samlet politisk Norge.

Venstresiden tror velferd skaper seg selv, og med politisk vilje skapes verdier. Ideologien til venstresiden er enkel. Det er bare å sette opp skattene så løser alt seg.

Vi vet at verdier skapes langs kysten med et levende næringsliv, hvor foredling av kunnskap, naturresurser og handel går hånd i hånd. Der verdiene skapes før de kan deles.

Der norske bedriftseiere skatter etter evne på lik linje som utenlandske eiere, og ikke med særskatt for at de er norske eiere.

