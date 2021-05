Du kan hvis du vil, Høie!

Det viser seg altså at det går an å opprette regionale tverrfaglige behandlingstilbud i løpet av 4-5 måneder.

Helseminister Bent Høie instruerer nå alle regionale helseforetak til å opprette minst en tverrfaglig poliklinikk per region for post-covid syke.

Vi gratulerer og gleder oss over handlekraften som utvises. Kan norske kvinner som lider av endometriose og adenomyose håpe på det samme?

Grete Herlofsen Foto: Norske kvinners sanitetsforening

– Hvis vi ikke gjør det på denne måten, er vi bekymret for at pasientene blir kasteballer i systemet, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie nylig i mediene om post-covid syke.

Det er akkurat det kvinnene som rammes av endometriose og adenomyose har blitt i årevis. Gjennomsnittlig ventetid på diagnose er syv år og samfunnskostnadene estimert til 13 milliarder i året.

Dette er en meget stor pasientgruppe. Vi unner selvfølgelig post-covid syke all den hjelp de kan få.

I Norge har vi ifølge VGs koronaoversikt 121 000 smittede og per i dag er 354 diagnostisert med post-covid, men mørketallene er trolig høye.

Men det vi ikke forstår, er hvorfor man i årevis har debattert om man trenger, og hvor man eventuelt skal plassere et nasjonalt kompetansesenter for kvinner som lider av alvorlig endometriose og adenomyose.

Uforståelig

Når det nå viser seg at det er mulig å få på plass regionale tverrfaglige tilbud på noen måneder, så er det uforståelig at så mange kvinner skal plages i årevis på ulike venterom før de får en diagnose og et reelt behandlingstilbud.

Dette er kvinner med alvorlige smerter under menstruasjon, store blødninger, kroniske magesmerter, kvalme, fatigue, depresjon og vansker med å bli gravid.

Endometriose forekommer hos 30-40 prosent av alle barnløse kvinner. Lidelsene utgjør et betydelig folkehelseproblem som krever tverrfaglig spisskompetanse.

Det har vår nabo i øst forstått for lenge siden.

Look to Sweden

Regjeringen har altså latt seg inspirere av Sverige som har opprettet egne spesialmottak for post-covid syke.

Da er det betimelig å spørre hvorfor Sverige ikke har inspirert våre helsemyndigheter tilsvarende i behandlingen av en kvinnelig pasientgruppe som består av rundt en kvart million kvinner?

Hadde kvinnene vært svenske, kunne de ha dratt på fire behandlingssentre.

I Norge venter vi fortsatt på ett. Både fagmiljøer, pasientforeninger og Norske Kvinners Sanitetsforening har i årevis etterlyst politisk vilje til å opprette behandlingstilbud i tråd med internasjonale anbefalinger.

Høyres landsmøte vedtok i helgen en sterkere satsing på kvinnehelse.

Det er flott. Men løftene om bedre behandling av kvinner med endometriose og adenomyose har allerede vært der i flere år.

Så når skal regjeringen sette handling bak ordene?

