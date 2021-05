Dette har hertugparet tjent etter Oprah-intervjuet

Det har vært mye snakk om hva paret tjenete på Oprah-intervjuet 7. mars, og ifølge Page Six var dette null kroner.

Dette har hertugparet hevdet helt siden de dukket opp i utemøblementet til Oprah Winfrey.

Gratis intervju – enorme ringvirkninger

Etter Oprah-intervjuet har paret tatt seg godt betalt for forskjellige oppdrag.

Ifølge Business Today har intervjuet blitt sett av over 49 millioner mennesker rundt om i verden, noe som gjør at paret har fått en enda høyere markedsverdi.

Siden paret flyttet til California har de fått en avtale på 100 millioner dollar med Netflix. Dette tilsvarer over 838 millioner norske kroner.

TJENER GODT: Det har ikke vært vanskelig for hertugparet å få lukrative, komersielle avtaler. Foto: Daniel Leal-olivas

Ifølge utenlandske medier, blant annet The Telegraph, har de også signert en Spotify-avtale verdt 18 millioner pund. Dette blir rundt 212 millioner norske kroner.

Ifølge Page Six tjener de opp mot 8,3 millioner kroner per tale de holder.

Page Six skriver også at hertuginnen har mottatt et stort forhåndshonorar for en barnebok hun skriver – på over 5,8 millioner kroner.

Paret har angivelig en nettoformue på over 83,7 millioner kroner. Dette kommer blant annet fra en arv etter avdøde prinsesse Diana.

Som kjent jobber også prins Harry i et firma som heter BetterUp, men firmaet har ikke avslørt hva han tjener. Med det sagt, så gjennomførte selskapet nylig en kapitalinnhenting som verdsatte selskapet til rundt 1,73 milliarder dollar.

VERDENSKJENT INTERVJU: Skandaleintervjuet til Oprah Winfrey er trolig et av verdens mest kjente. Foto: Harpo Productions

Oprah tjente millioner

Selv om paret gjorde Oprah-intervjuet gratis, betalte CBS 7 millioner dollar til Harpo Productions for lisensrettighetene.

Denne kontrakten gjorde at CBS kunne sende intervjuet i internasjonale markeder.

Multimedia-produksjonsfirmaet Harpo Productions er grunnlagt av ingen ringere enn Oprah Winfrey.

Intervjuet har fått mye kritikk, og får fortsatt mye kritikk, blant annet fordi hertugparet delte så mye privat informasjon om den britiske kongefamilien.

For et par dager siden gikk Winfrey ut og forsvarte dem:

– Personvern betyr ikke stillhet, sa hun til AppleTV.