Tesla-salget ser ikke ut til å stagnere med det første. Ifølge de ferskeste registreringstallene, oppdatert til og med 23. mai, ligger den amerikanske elbilprodusenten på sjetteplass på merkestatistikken her hjemme.

Innstegsmodellen, Model 3, drar storparten av lasset. Redusert pris, lang rekkeviddde og lav rente, er noe av forklaringen på det.

Men snart er det flere nyheter på gang. For Norges del er det i første omgang tre som blir viktige: Den kompakte lillebroren til SUVen Model X – som heter Model Y – og nye generasjoner av allerede godt etablerte Model S og Model X.

Du må imidlertid smøre deg med litt tålmodighet om du ønsker deg en av disse bilene. Ekstra mye må du smøre på med om du ønsker deg den nye og mildt sagt grensesprengende familiebilen Model S Plaid+.

Storselgeren

Først ut er Y. Den er også den mest interessante, om vi har salgsvolum som utgangspunkt. En krysning mellom Model 3 og Model X er en oppskrift som treffer mange midt i blinken: Passelig stor, grei bakkeklaring og SUV-aktig karosseri, mye tekonologi – og lang rekkevidde.

Det er to varianter: Long Range og Performance. Førstnevnte har rekkevidde på 505 kilometer (WLTP), gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder og koster fra 535.000 kroner

Performance-modellen har 21" felger, bedre bremser, senket karosseri, gjør 0-100 km/t på ekstreme 3,7 sekunder, har rekkevidde på 480 kilometer og en startpris på 590.000 kroner.

Tesla Model Y vil bli et vanlig syn på norske veier, når den endelig kommer. Akkurat nå er planen at det skal skje mot slutten av året.

Stor interesse

Tesla vil som vanlig ikke kommentere antall bestillinger, men det er ikke vanskelig å spå at dette kan bli en av de mest solgte bilene i Norge i 2022.

De aller heldigste kan forvente å ha bilen sin før nyttår:

– Nye bestillinger av Model Y forventes levert i slutten av 2021, sier informasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland.

I USA har de første kundene hatt bilene sine ett år, allerede. Men Model Y som skal selges i Europa skal bygges på en ny fabrikk i Berlin i Tyskland, og her har det vært store forsinkelser. Derfor tar det såpass mye lenger tid, før vi kan få biler til Norge.

Hinsides rask

Når det gjelder nye Model S og Model X, som altså kommer i en ny generasjon, opplyser Roland at de første kundene kan forvente å motta bilene sine første kvartal neste år.

– Unntaket er toppmodellen Model S Plaid+. Den forventes levert i løpet av 2022.

Plaid+ er mildt sagt spinnville greier. Den får over 1.000 hestekrefter, skal gjøre 0-100 km/t på under 2,1 sekunder, klare en rekkevidde på 837 kilometer og en toppfart på svimlende 322 km/t. Prisen? Den starter på 1,5 millioner kroner.

De aller, aller fleste vil nok klare seg lenge med en "vanlig" Plaid – som har 1.000 hestekrefter og klarer 0-100 km/t på 2,1 sekunder.

Flere og større skjermer – inkludert en egen for de som sitter i baksetet – og et cockpit-inspirert "ratt". Nye Model S og Model X får noen store endringer på innsiden.

Fly-"ratt"

Utvendig er de nye modellene mer eller mindre identiske med dagens. Men innvendig har det skjedd ting. Blant annet med et helt nytt "ratt". Kort sagt ser det mer som styrespakene på et fly. Altså ikke "kringla" vi er vant med.

Om dette blir med i produksjonsmodellene, er imidlertid mer usikkert.

Baksetene ser ut til å bli bedre polstret enn tidligere.

Tesla har vist bilder av Model S og Model X både med styrespaker og med vanlig ratt. Kanskje blir det et valg kjøperen kan ta selv?

Flere ladestasjoner

I Norge er fokuset akkurat nå på å utvide kapasiteten på lade-infrastrukturen. Rundt 40 nye stasjoner skal på plass i løpet av 2021 og starten av 2022.

– Vi jobber også med siste byggetrinn på servicesenteret på Karihaugen utenfor Oslo, som er vår definitivt største lokasjon, nå også med kontorer og forbedrede kundefasiliteter. Det er en betydelig etterspørsel etter den oppgraderte utgaven av Model 3 som ble lansert i høst, og vi ønsker å sørge for at alle nye og eksisterende kunder får en god opplevelse både med tanke på service og lading, sier Even Sandvold Roland i Tesla.

