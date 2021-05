Ekspertene er ikke spesielt bekymret for at komboen gjenåpnede serveringssteder og strålende vær skal gi smitteboom.

Sol, park- eller båtliv, skogstur, is og kanskje til og med bading venter nok mange nordmenn de neste dagene. Værkartet viser nemlig temperaturer langt over 20 grader mange steder. Noen som jubler litt ekstra over det, er virusekspertene.

– Jeg skjønner godt at folk gleder seg, jeg gjør det selv. Nyt det, oh yes, men husk å holde avstand og ikke trykk deg sammen med masse ukjente mennesker. Ta en utepils og nyt den, men ikke tenk at dette er over. Det blir stadig bedre, men det er ikke helt ferdig, sier virusekspert Gunnveig Grødeland til TV 2.

– Vi er glade for at det blir fint vær og at folk kan møtes utendørs på uteserveringer, i parker, på strender og brygger. Det er mye bedre enn at de møtes inne. Vi er ikke så bekymret for at det skal bli mye smitte etter helgen, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Studier tyder nemlig på at varme og høy luftfuktighet påvirker hvor lett koronaviruset smitter gjennom luft og på overflater. Varmen i seg selv påvirker ikke smitte fra person til person, men det at mange trekker ut i sommerlige temperaturer, gjør at risikoen for smitte blir mindre fordi man naturlig holder mer avstand ute.

IKKE BEKYMRET: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Håper på supersommer

– Det er altså kun smitte via overflater og gjennom luft som kan bli påvirket av sommerværet. Jo høyere temperaturer og luftfuktighet det er, jo kortere tid overlever viruset, forteller Aavitsland.

Grødeland synes også man bør være takknemlige overfor vinden når det kommer til smitteforebygging.

– Det er jo sjelden vindstille i Norge, og det er en fordel. For vind bidrar til å dytte viruset bort fra deg, så det å være ute er en fin ting.

Aavitsland er klar på hva han ønsker seg de kommende månedene.

– Vi håper på fint vær, høyere luftfuktighet og varmere luft slik at folk kan være masse ute, slik beskriver Aavitsland sitt drømmescenario for sommeren 2021 med tanke på minst mulig smitte i Norge.

– Samtidig er det slik at det ikke er så viktig om det er 15, 20 eller 25 grader. Så lenge det ikke er minus fem. Det er da temperaturene trolig har effekt.

– Absolutt effekt

Grødeland forteller at det finnes noen studier som viser at viruset får mer og mer trøbbel for hver varmegrad temperaturen øker med.

– Samtidig ser vi at det er mye smitte i land som er veldig varme, så det går ikke an å si at ved X grader er du trygg. 26 grader i Norge vil absolutt ha effekt på viruset, men samtidig er det viktig å huske at det smitter fra person til person.

Hun understreker derfor at det aller, aller viktigste et å opprettholde avstand.

– Varmen påvirker ikke smitte fra person til person, så det er viktig å følge de kravene til avstand som gjelder der man oppholder seg.

For å illustrere hvilken effekt varmere temperaturer har på virusets evne til å spre seg, illustrerer Grødeland med noe mange bruker på brødskiva.

– Ta smør for eksempel, jo varmere det blir, jo mer vil det smelte og destabilisere seg. Det samme skjer med fettkappen rundt viruset. Jo mindre stabil den er, jo raskere vil viruset kunne ødelegges og drepes på overflater og i luften.

Uvisshet rundt britisk mutasjon

FHI-overlege Aavitsland sier at fjorårets sommer gjør at forskerne tror varmen bidrar til å minske smitten, sammenlignet med kjøligere årstider.

– I egentlig alle land i Europa var det i fjor sommer lite smitte, og det skyldtes sannsynligvis denne sesongeffekten. Men det er ikke helt sikkert.

Han forteller også at utfordringen de nå står overfor knytter seg til den britiske varianten, som dominerer i Norge etter at den for alvor spredte seg her i januar.

– Vi vet ikke hvordan mutanten oppfører seg om sommeren. Vi kan ikke være sikre på at den ter seg på samme måte som den første varianten. Det får vi svar på utover sommeren.

– Om noen hoster på deg

På spørsmål om hvorfor det også i svært varme land er utbredt smitte, svarer Grødeland at det er mange faktorer som spiller inn.

– Her spiller trangboddhet, avstand, tilgang til hygieniske midler og kultur inn. Viruset smitter fra person til person og om noen hoster deg i ansiktet, så har det ingenting å si om det er 30 varmegrader eller minusgrader.