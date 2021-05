Hallusinerte om Tom Cruise-helikopter før branndramaet

ÅLESUND (TV 2) Påvirket av en cocktail av narkotika trodde mannen at han ble overvåket og forfulgt av filmhelikopteret til Tom Cruise. Deretter skal han ha satt fyr på dette boligkompleks hvor det befant seg 22 personer.

– Han kom inn i leiligheten min og snakket om at helikopteret fløy over huset for å følge med på ham. Han virket paranoid, snakket usammenhengende og tull. Det var en salig suppe, forklarte en nabo som fikk besøk av den tiltalte mannen bare kort tid før den voldsomme brannen på Åndalsnes 1. oktober i fjor.

En 28 år gammel mann fra Rauma møtte i dag i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Molde, tiltalt for å ha satt fyr på det kommunale boligkomplekset med 12 leiligheter hvor han selv bodde. Påtalemyndigheten mener mannen satte fyr på en sofa og fjøler i en svalgang mellom husene. Filmcrewet til Tom Cruise hadde base rett ved siden og deltok i innsatsen med å få reddet 22 personer som sto i fare for å brenne inne.

– Det var en traumatisk opplevelse, forklarte det samme vitnet.

Fleinsopp

Mannen ble pågrepet samme dag og siktet for å ha befatning med brannen. Men han nektet enhver kjennskap til både brannen og at han var på besøk hos naboen i forkant av dramaet. Da han ble forelagt en snapvideo som viser ham inne i leiligheten til naboen, endret han forklaring og vedgikk at han hadde truffet naboen.

– Jeg kjeftet på naboen fordi han skyldte meg 10 500 kroner, forklarte tiltalte i retten.

– Hvorfor har du endret forklaring, ville aktor vite.

– Jeg snakket bare med ham i ti minutter. Jeg trenger ikke forklare meg sant til politiet, men det må jeg gjøre for retten, svarte han.

Deretter viklet han seg inn i garn av motsetninger rundt både sko og caps han hadde på seg på videoen, men som var borte da han ble pågrepet.

– Jeg gikk fra leiligheten før det begynte å brenne. Jeg gikk i skogen for finne fleinsopp og var «i form» på fleinsopp, forklarte mannen.

Men han var også ruset på andre ting. I analysen fra blod og urin ble det påvist en cocktail av amfetamin, kokain, hasj og valium.

FULL FYR: En 28 år gammel mann er tiltalt for å ha startet den voldsomme brannen på Åndalsnes i fjor høst. Foto: Thor Petter Krohn.

Aktor - førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim - fortsatte også med å svekke tiltaltes troverdighet med å vise kartet han hadde tegnet opp for å vise sine bevegelser etter brannen.

– Bevegelsene stopper oppe i fjellsida. Hvorfor tegner ikke inn veien videre og der du faktisk ble plukket opp. Eller er det slik at du har tilpasset forklaringen din fordi du har fått tilgang på informasjon, spurte aktor.

Tiltalte varslet

Tiltalte hadde ingen god forklaring og endte opp med å si at han ikke hadde noen kommentar på dette.

Det var en miljøterapeut som plukket om tiltalte et par kilometer fra brannstedet. Han var da uten sko og klissvåt.

– Jeg kjørte ham til lensmannskontoret. Han ville ikke snakket om brannen og var mer opptatt av at jeg skulle skaffe han klær, forklarte miljøterapeuten i retten.

I retten kom det frem at det var tiltalte som varslet naboen om brannen.

– Kom dere ut, det brenner! Jeg gjorde ikke noe fordi jeg ikke trodde på ham. Så åpnet jeg døra og forsto det alvor. Vi ville ikke ha kommet oss ut hvis tiltalte ikke hadde gitt beskjed, forklarte vitnet.

Advokat John Arild Aasen forsvarer tiltalte i straffesaken som fortsetter i tingretten i Molde i morgen.