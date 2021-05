20 år siden det historiske TV-øyeblikket – dette gjør han i dag

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lars Joakim Ringom ble kjendis over natta da han vant den første sesongen av «Big Brother».

Vi er i mai 2001.

«9/11» har fremdeles ikke hendt. Aaliyah har ennå ikke omkommet i den fatale flyulykken. Norge har nettopp kommet på delt sisteplass i Melodi Grand Prix.

Det er åtte år til Petter Pilgaard skal vinne «Paradise Hotel», og hele 17 år til vi skal bli med unge single på sydenferie i «Ex on the Beach».

Nå dirrer hele landet av spenning.

Mer enn én million av landets 4,5 millioner innbyggere benker seg foran sine 4:3-skjermer, og stemmer for livet fra små Nokia-telefoner.

En vinner skal endelig kåres. Det er klart for den elleville finalen direkte fra Fornebu.

Finalen i den første sesongen av «Big Brother».

VANT ÉN MILLION: Lars Joakim Ringom var 23 år gammel da han gikk av med seieren i Big Brother. Her sammen med programleder Arve Juritzen. Foto: Morten Holm

– Jeg husker det var masse folk utenfor, og jeg var helt sikker på at de var der fordi Roxette skulle spille. Men de var der for oss, og jeg fikk helt sjokk da dørene gikk opp. Jeg fattet ikke hvorfor folk hadde sittet og sett på de greiene der, sier en lattermild Lars Joakim Ringom til God kveld Norge.

Han ble den siste til å forlate huset etter 97 dager, og med det den første vinneren av «Big Brother» i Norge, kåret 31. mai 2001.

43-åringen synes det er vilt å tenke på at det har gått to tiår siden han vant én million kroner.

– 20 år siden, det føles veldig veldig lenge. Og fortsatt husker folk «Big Brother».

Se intervjuet med Lars Joakim Ringom i videovinduet øverst.

Brøt barrierer

I nesten 100 dager lot tolv personer seg sperre inne i et hus, hvor de ble kameraovervåket i alle rom til enhver tid. Det ble intriger, krangler, pardannelser, og sex.

GAMMEL FLYHANGAR: Big Brother-huset lå utenfor Braathens gamle hangar på Fornebu. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Ikke så langt fra den type reality vi er vant med i dag.

Men i 2001 var dette helt nytt, og det sendte sjokkbølger gjennom de nesten 40 landene som laget sine versjoner.

– Jeg husker jeg leste at noen hadde onanert noen under et teppe i Italia, og så kom liksom norske «Big Brother» hvor det var sex ganske kjapt, og det kom jo til og med i nyhetene i andre land, minnes Ringom, og legger til:

– Mens nå er jo dette veldig normalt i reality-TV.

– Narsissistisk kultur

Han får støtte fra medieprofessor Gunn Enli, som har forsket på nettopp reality og utviklingen innen TV-sjangeren.

FORSKER PÅ REALITY: Professor i medievitenskap, Gunn Enli. Foto: ©Foto Terje Heiestad/Millimeterpress 2013

– Reality-TV kom før Facebook. «Big Brother» og «Robinson» flyttet grenser. Det var nytt og fremmed, og man måpte over at folk ville utsette seg for slikt, sier Enli.

Hun peker på en kulturendring innen både selveksponering og seksualisering.

– Vi lever i en narsissistisk kultur, hvor det å delta i reality har blitt en del av repertoaret for unge voksne. Skal man studere, gå på folkehøyskole, jobbe, eller melde seg på et TV-program. Det har blitt stuerent, og det skaper ikke samme debatt som før. Vi aksepterer det istedenfor å bli sjokkert og forakte det, forklarer Enli.

Beatles-periode

En som fikk oppleve folks både hyllest og vantro, var programleder Arve Juritzen. Han ledet det norske folk gjennom den historiske sesongen.

– Det er alltid morsomt å være med på noe nytt og stort. Den finalen var helt spesiell, fire-fem tusen mennesker, jeg har aldri hatt et så stort publikum før. Det var min Beatles-periode, sier Juritzen leende til God kveld Norge.

PROGRAMLEDER: Arve Juritzen utenfor den gamle flyhangaren på Fornebu før deltakerne skal inn i huset. Foto: Jarl Fr. Erichsen

– Men jeg husker jo ekstremt mye kjeft også, særlig var det en voldsom overhøvling fra Carola da vi gjestet Skavlan, minnes han.

I likhet med Ringom synes han det er vilt å tenke på at det har gått 20 år.

– Nå ser jeg «Friends» er tilbake med en reunion. Kanskje vi skulle prøvd på det samme?, spør han lattermildt.

– Vi tar livet med ro

Om det lar seg gjøre å samle gjengen fra 2001, er uvisst.

God kveld Norge forsøker å få noen av de mest omtalte profilene fra den gang i tale, men samtlige ønsker ikke å bidra i saken.

SAKSØKTE SE & HØR: Young og Omdal Karlsen vant mot kjendisbladet. Her fotografert i Oslo tingrett i 2004. Foto: Bjørn Sigurdsen

– Jeg har ikke noen kommentar til det, sier Anette Young.

Hun ble særlig kjent for sitt forhold til Rodney Omdal Karlsen. De gikk sammen til sak mot Se & Hør, som i 2007 tapte i Høyesterett for å ha omtalt bruddet mellom dem.

Heller ikke Omdal Karlsen ønsker å bli intervjuet.

Et annet par som fikk mye oppmerksomhet, var Anne Mona Hansen og Ramsey Suleiman. De endte med å gifte seg ved «Big Brother»-huset, og er fremdeles sammen.

FORNEBU 2001: Anne Mona og Ramsey Suleiman ble det første Big Brother-paret i verden til å gifte seg. Foto: TV NORGE

– Vi tar livet med ro, og jeg tenker at jeg er ferdig med de greiene der nå, sier Anne Mona Suleiman på telefon til God kveld Norge.

– Blåste ikke pengene på Ibiza

Også vinneren Ringom har en langt roligere tilværelse i dag enn hva han hadde etter seieren i 2001, hvor han ble kjendis over natta.

Men i likhet med i dag, var han også da en rolig og jordnær type.

– Jeg vant jo én million kroner, som jeg investerte i en leilighet. Jeg tror at i løpet av de ti første årene etterpå så var jeg den eneste reality-deltakeren som ikke blåste bort gevinsten på Ibiza, sier han.

I dag lever han et rolig familieliv med kone og barn, og jobber som TV-produsent. Men fremdeles hender det at folk kjenner ham igjen.

– Jeg blir fortsatt gjenkjent, men det er ikke alltid de husker hvor de har meg fra. Så det hender de tror jeg jobba med dem på Posten, sier Ringom, og legger til:

– Jeg merker at jeg har blitt gammel når jeg treffer folk som kjenner meg igjen, og så er datteren deres med, og da sier de sånn «ja, nei, du var jo ikke født du, men han her var liksom vår Petter Pilgaard», avslutter Ringom med et smil.