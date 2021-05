Sommeren er her – og så lenge varer den

Torsdag morgen våknet Oslo opp til sol, etter flere dager med regn og grått vær.

Og skal vi tro meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo, er dette bare starten på en periode med sommervarme for store deler av landet.

– Nå går vi gode tider i vente, for værets del. Vi har et høytrykk som ligger over norskehavet, og som inn i helgen vil prege hele landet fra sør til nord i Trøndelag, sier Ynnesdal.

Både Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og Midt-Norge har dermed mye å glede seg til i helga.

– I disse områdene vil temperaturen ligge mellom 20 og 25 grader gjennom helgen. Også i Trøndelag vil gradestokken vise rundt 20 grader, sier meteorologen.

Snø i nord

Selv om den sørlige delen av landet har mye å glede seg til i helgen, vil det også være en helg for store kontraster.

– Nordland vil få en del fint vær, men det går et skille mellom det sommerlige og nesten vinterlig vær et sted. I Finnmark vil det gjennom helgen komme noen spredte byger i ytre strøk med regn, sludd og snø, sier Ynnesdal.

Meteorologen anslår det vil bli lite skyer og mulig litt varmt sør i Nordland, men at det nordover herfra vil bli kaldt.

Langvarig ett sted

Etter helgen er det enkelte deler av landet som kan se fram til varme i enda flere dager.

– På Østlandet vil varmen fra helgen fortsette utover i neste uke, med temperaturer på opptil 25 grader – skikkelig sommer, sier hun.

På Vestlandet ligger derimot en front som truer fra vest.

– Utover i neste uke vil det nok bli langt mer skyer og kaldere fra Trøndelag og nordover. Det kan også bli litt mer skyer og enkelte regnbyger på Vestlandet. Det er Østlandet som ser ut til å bli vinneren i neste uke, sier hun.