Brudd for Adrian Sellevoll

I januar ble det kjent at Adrian Sellevoll (23) hadde fått seg en ny kjæreste, og lykken smilte til den unge bergenseren.

– Hun er en veldig vakker og god dame, med gode verdier. Hun gjør meg lykkelig, sa Sellevoll da han var på besøk hos God kveld Norge i januar.

Brudd

Nå har lykken imidlertid tatt slutt, melder Se og Hør.

Til God kveld Norge bekrefter Sellevoll bruddet, og kommer med fine ord om sin tidligere kjæreste.

– Hun har vært min største støttespiller og hjulpet meg mye. Vi har mange fine minner sammen som jeg vil ta med meg videre, og jeg ønsker henne alt godt, skriver han og fortsetter:



– En jente jeg skulle ønske jeg kunne tatt med meg videre i livet men når man sliter med å ta vare på seg selv så er det ikke riktig å prøve å ta vare på noen andre.



23-åringen håper at folk vil la han være i fred og påpeker at det har vært og er en stor påkjenning for han.

– Det ødelegger psyken min at jeg klarte å ødelegge dette. Leser hun dette vil jeg at hun skal vite at jeg håper hun sitter igjen med alle de fine stundene vi hadde og minnene vi skapte sammen, avslutter han.

Møttes igjennom musikken

Den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren, som kom susende inn i offentligheten som en skikkelig partygutt, har den siste tiden tatt grep for å endre sitt image.

Med deltakelse i både «Skal vi danse» og «Farmen kjendis», og nå sist i «71 grader nord», har 23-åringen blitt en del av familieunderholdningen.

Men det er i hovedsak musikken han satser på. Og det var nettopp musikken som gjorde at han traff sin utkårede.

– Vi møttes i studio. Hun kom inn da jeg egentlig skulle jobbe, men så ble jeg heller sittende og snakke med henne hele kvelden, fortalte Sellevoll i et tidligere intervju.

Adrian Sellevoll med kontroversiell låt: – De sier jeg oppfordrer til mobbing

Reagerer

Nylig kom han ut med låten «Jeg hater deg», som skapte mange reaksjoner grunnet kontroversiell tekst.

I låten er det et barnekor som synger følgende med silkemyke barnestemmer: «Jeg hater deg, med hele meg. For alt det du har gjort og sagt. Håper du dør i natt. Jeg hater deg».

I et debattinnlegg i Bergens Tidene stilles det spørsmål ved om dette er en låt foreldre vil at barna sine skal høre på.

– Jeg har stelt i stand en tsunami fra helvete. Det er mange som klikket. Jeg forstår at folk reagerer, og denne låten er laget for å provosere, fortalte Sellevoll til God kveld Norge.