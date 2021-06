Grisekjørt? Da kan bilen bli beslaglagt og solgt på auksjon

Tatt i 108 km/t i 50-sone.



Kjørte på syklist med vilje.



Nektet å stoppe for politiet.



Kjørte i 129 km/t i 60-sone.



25-åring i Audi målt til nesten 200 km/t.



Slik kunne vi fortsatt. Lenge. Danske politimyndigheter har i mange år slitt med det de selv kaller vanviddsbilisme. Eller skikkelig grise-kjøring, på godt norsk.

For å ta grep om dette, ble det fra 31. mars i år lov å ta belag i bilen til de som utøvder råkjøringen.

Resultatene av den nye loven har ikke uteblitt. Etter bare én uke var 21 biler beslaglagt. Det skriver Danmarks Radio.

Pengene i statskassa

– Vi har kommet til et punkt hvor vi så oss nødt til å gjøre noe med grisekjøringen. Det er mennesker som mister livet fordi noen andre kjører som idioter. Det sier Christian Berthelsen, talsmann for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Danmarks Radio.

Når en bil blir beslaglagt, er det opp til en domstol å ta avgjørelsen om bilen skal selges – eller ikke. Om det besluttes at bilen skal selges, gjøres dette via en auksjon. Pengene for salget går rett i den danske statskassa.

Man skulle jo tro at dette hadde en sterk preventiv virkning, men slik er det tydelig vis ikke. På under to måneder har hele 108 biler blitt beslaglagt i Danmark.

Mener loven er urettferdig

Et nytt dilemma har også dukket opp i kjølvannet av den nye loven. For av de 108 bilene som så langt er beslaglagt av politiet, er hele 47 av disse kjørt av andre enn eieren av bilen.

Med andre ord risikerer bileieren nå å miste bilen sin, og kanskje også tape et betydelig pengebeløp, fordi bilen har vært utlånt til noen som grisekjørte med den.

Det er noe som har blitt heftig kritisert og debattert i Danmark den siste tiden.

Nå vil danske Forsikring & Pension, ha en lovendring. De mener at i de tilfellene hvor bilen har blitt brukt av andre enn eieren, er det feil person som får straffen og blir skadelidende.

– Fra et rettssikkerhetssynspunkt er det et åpenbart stort problem akkurat nå at mange av de som betaler straffen for den vanvittige kjøringen sannsynligvis ikke har noe med selve forbrytelsen å gjøre. Det sier visedirektør i Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen.

Etter det vi erfarer finnes det ingen planer om å innføre noe lignende system med beslag - og salg av bil her i Norge.

