– Dette er den viktigste dagen i mitt liv

Hele livet har Torger Inge Sætre trodd at han en dag kom til å bli helt blind. Nå har han fått operasjonen som endrer alt.

Bak den blå døren på rom 327 sitter 28 år gamle Torger Inge Sætre i sykehussengen.

For bare to dager siden ble han den første i Norge som fikk den banebrytende genterapien Luxturna, en operasjon det norske helsevesenet først nektet å gi ham.

– Jeg hadde egentlig ikke trodd at dette kom til å skje. Det er helt utrolig, sier Sætre.

SPENT: De neste ukene og månedene får Torger se hvor godt behandlingen har virket. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Torger har en alvorlig øyesykdom som gjør at han gradvis mister synet. Uten behandling ville han trolig blitt helt blind om bare noen år.

TV 2 har i flere måneder fulgt Torgers kamp for å få operasjonen som kan redde synet hans. Nå har det endelig skjedd.

– Det betyr absolutt alt. Nå kan jeg leve et normalt liv, sier Sætre.

Det eneste håpet

Da Torger var bare tre år gammel, fikk foreldrene den nedslående beskjeden. Både Torger og tvillingbroren Joar hadde en aggressiv variant av øyesykdommen Retinitis Pigmentosa.

Sykdommen rammer netthinnen og gjør at synsfeltet gradvis blir mørkere og mindre. Til slutt vil alt bli helt svart.

BRØDRE: Torger og broren Roar har samme øyesykdom. I Norge er det kun 8 personer som har denne sykdommen. Foto: Privat

– Dette er noe som har hengt over oss siden guttene var små, sier Torgers far, Johnny Sætre.

Lenge fantes det ingen behandling for sykdommen, men i 2017 kom redningen.

Ved hjelp av nyskapende genterapi kan en operasjon redde og forbedre synet til de som har en mutasjon på RPE65-genet i øyet.

– Dette er mitt eneste håp. Jeg har ingen plan B, sier Sætre.

KIKKERTSYN: Personer med RP får et veldig innsnevret synsfelt. Dette kan oppleves som kikkertsyn. Foto: Norges Blindeforbund

Måtte kjempe for operasjon

Behandlingen Luxturna ble godkjent i en rekke land, men i mars 2020 sa Beslutningsforum for Nye Metoder nei til å innføre behandlingen i Norge. De mente medisinen kostet for mye og at langtidseffekten ikke var godt nok dokumentert.

Det ble starten på en lang kamp for Torger og familien.

– Det er så forbanna unødvendig at jeg skal gå her og vente på å bli blind når det finnes en behandling, sa Sætre til TV 2 i februar.

Saken vekket enormt engasjement, og flere tusen personer ønsket å hjelpe Torger med å betale flere millioner for å ta operasjonen privat i utlandet.

Det var samlet inn over 3,7 millioner kroner da Beslutningsforum i april gjorde en ny vurdering av behandlingen.

VIRUS: Torger har en mutasjon i RPE65-genet. Virkestoffet i Luxturna er et modifisert virus som inneholder en kopi av et friskt RPE65-genet. Foto: AP

På møtet ble det bestemt at Luxturna likevel skulle innføres i Norge.

– Det er med lettet hjerte at vi i dag har sagt ja, sa Cathrine M. Lofthus, leder i Beslutningsforum.

Hastet å få behandling

For at operasjonen skal fungere må det være tilstrekkelig med levedyktige netthinneceller i øyet.

Dersom pasienten allerede har blitt helt blind, er det for sent.

Det siste året har Torgers syn blitt mye dårligere, og i fjor sommer ble han blind på det venstre øyet. For å hindre at Torger ble helt blind på begge øynene, hastet det å få behandling.

– Jeg tror ikke det er lang tid før jeg hadde blitt helt blind, sier Sætre.

BLIND: Torger er helt blind på det venstre øyet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Etter at Beslutningsforum godkjente behandlingen i april, ble det umiddelbart satt i gang en prosess for å få operert Torger så fort som mulig.

Det tar egentlig nærmere seks måneder å bestille legemiddelet Luxturna. Men fordi Danmark hadde en ekstra dose var legemiddelet på plass etter bare en måned.

MILLIONMEDISIN: I en spesiallaget fryser på sykehusapoteket på Ullevål ble millionmedisinen oppbevart til det var tid for operasjon. Foto: Torstein Wold / TV 2

Friske gen sprøytes inn

Torsdag var det endelig på tide å ta medisinen ut av fryseren og inn på operasjonssalen.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig har fått behandlet den første pasienten, sier Ragnheidur Bragadottir, overlege og kirurg på Øyeavdelingen ved OUS.

KLARE: Øyelegene på Oslo universitetssykehus har vært klare til å gjennomføre denne operasjonen lenge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Torger har en mutasjon på RPE65-genet i netthinnen. Ved hjelp av genterapi kan legene sprøyte virus med friske RPE65-gen inn i øyet.

De friske genene vil spre seg på netthinnen og kan forbedre pasientens syn.

FRISKE GEN: Kirurgene sprøyter friske gen inn på Torgers netthinne. Foto: Josephine Holtan Prener / OUS

– Etter operasjonen klarer mange å se mye bedre i mørket. De klarer å skille farger bedre og blir bedre til å orientere seg, sier overlege Josephine Prener Holtan.

Torgers operasjon tok ikke mer enn halvannen time og ble gjennomført gjennom et mikroskop.

– Det gikk veldig bra, sier Bragadottir dagen etter operasjonen.

Det vil ta rundt tre måneder før man ser den fulle effekten av behandlingen.

– Vi skal følge han tett de neste ukene. Det blir hyppige kontroller for å passe på at alt ser bra ut, sier Prener Holtan.

Fotball, reise og jobbe

For Torger har det vært mange følelser i sving de siste dagene.

– Jeg var utrolig nervøs og spent før operasjonen, sier Sætre.

NERVØS: Torger var nervøs da han torsdag morgen gikk inn på Øyeavdelingen for å bli operert. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De første 24 timene måtte han ha en bandasje på det opererte øyet. Selv om det tar flere dager før Torger kan se normalt igjen, var lettelsen stor da bandasjen ble fjernet.

– Jeg var veldig nervøs helt til de tok av bandasjen. For da så jeg lyset, og da ble jeg veldig glad, sier Sætre.

Nå må han smøre seg med tålmodighet. De neste ukene og månedene blir nervepirrende og spennende, men Torger er optimistisk.

OBSERVASJON: Torger skal ligge flere dager til observasjon på sykehuset etter operasjonen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg gleder meg til å se resultatet, men nå vet jeg uansett at jeg slipper å bli helt blind. Det er en helt utrolig følelse. Jeg har aldri vært så optimistisk som nå, sier Sætre.

For første gang på lenge tør Torger å legge store planer for fremtiden.

– Dette gjør at jeg kan leve et mer normalt liv. Jeg kan gjøre sånn som alle andre og nyte livet. Jeg kan se fotball, jeg kan reise og se dama mi. Jeg vil se natur igjen, det er veldig lenge siden jeg har sett natur. Jeg vil gå på gata uten ledsager, og jeg vil jobbe, sier Sætre.

Stolt og takknemlig

For Torger betyr det mye å få lov til å ta operasjonen i Norge, og ikke på et sykehus i utlandet.

– Det er jo sånn det skal være. Man burde ikke trenge å reise til utlandet for å få en operasjon. Det føles mye tryggere å ta operasjonen her. Jeg kjenner legene og vet at de er dyktige, sier Sætre.

Det er bare åtte personer i Norge som har samme sykdom som Torger. Etter hvert vil også de syv andre få tilbud om operasjon.

– Snart er det deres tur også. Dette forandrer livet til alle oss åtte, sier Sætre.

FEIRET: Ulrik Fure og Torger Sætre lider begge av den svært sjeldne øyesykdommen. De feiret med kake da behandlingen Luxturna ble godkjent i Norge. Foto: Arne Rovick /TV 2

Torger er glad for at han valgte å ta kampen og vil takke alle som har engasjert seg.

– Jeg er stolt over det vi har klart samme, alle som har engasjert seg og alle som har støttet saken og vært med på denne reisen. Det er helt fantastisk, sier Sætre.