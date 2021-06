Mener UD sviktet etter at datteren ble drept – nå har han levert varsel til Stortinget

Det er 13 år siden Martine Vik Magnussen (23) ble funnet drept i en kjeller i London.

Siden har hennes far, Odd Petter Magnussen, kjempet en innbitt kamp for å få stilt den eneste mistenkte i saken, Farouk Abdulhak, til ansvar for sine handlinger.

Magnussen har gjentatte ganger de siste 13 årene signalisert at han er svært lite fornøyd med bidraget fra sitt eget utenriksdepartement i saken.

Nå har han forfattet et varsel mot departementet.

– Det har holdt på for lenge, og dette er siste utvei, sier Magnussen til TV 2.

Nå krever han at Stortinget setter ned en granskningskommisjon som får fullt innsyn i alle UDs saksdokumenter knyttet til Martine-saken.

UOPPKLART: Martine Vik Magnussen (23) ble funnet drept i London 16. mars 2008. Drapet er fremdeles uoppklart, og den eneste mistenkte gjemmer seg i Jemen. Foto: AP/SCANPIX

Lover å undersøke

Klokken 11 tirsdag troppet Magnussen opp på Løvebakken utenfor Stortinget der han ble tatt imot av leder for Stortingets Utenrikskomité, Michael Tetzschner (H), og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap).

De fikk begge overrakt varselet fra Magnussen, og skal nå ta det videre til vurdering.

Tetzschner lover at Stortinget nå skal undersøke om UD har gjort nok for å løse Martine-saken.

– Grunnleggende er det Magnussen-familien, som ut ifra en utrolig trist forhistorie etter en forferdelig forbrytelse, viser en misnøye med embetsverket. Vi hører fra annet hold at det har vært aktivitet i saken, men nå får vi se på saken med upartiske øyne og se om det er noe å kritisere den norske oppfølgingen under forskjellige utenriksministre for, og om det ikke har blitt gjort nok.

– Når kan Odd Petter Magnussen forvente å få et svar på om dette blir en granskning?

– Det er ikke vi som kommer til å drive saksbehandling, vi registrerer dette som et varsel. Men vi vil forsøke å følge forvaltningsloven, sier Tetzschner.

STORTINGET: Odd Petter Magnussen og leder for Stortinget utenrikskomité, Michael Tetzschner (H). Foto: Sverre Saabye

Dag Terje Andersen er leder for kontroll- og konstitusjonkomiteen. Han sier at saken neppe blir behandlet i begge komiteer, og at de vil avklare i løpet av kort tid hvem som tar ansvaret for varselet.

– Ingenting vil skje før våre medlemmer har fått se varselet.

– Hva tenker du om at det ikke har skjedd noe i denne saken?

– Jeg legger til grunn at noe må ha skjedd, men det har ikke kommet noe resultat i saken. Jeg tror ikke det er noen som ikke har medfølelse med familien og andre berørte med tanke på å ikke få rettferdighet for en datter som ble utsatt for dette. Det er et problem for samfunnet at en gjerningsperson kan reise til et annet land og unngå straffeforfølgelse, sier Andersen.

Mener de får mer hjelp av andre land

I varselet, som TV 2 har fått lese, skriver Magnussen at han mener utenrikstjenesten har sviktet, og at han nå ikke ser noen annen løsning enn å be Stortinget ta affære.

«På vegne av de etterlatte ber jeg derfor Stortinget utenrikskomité og kontroll- og konstitusjonskomité foreta en offentlig granskning av UDs håndtering av Martine-saken basert på fullt innsyn i sakens dokumenter», skriver Magnussen i varselet.

Varselet Stortinget får overlevert er med vedlegg på over 150 sider.

Det er hovedsakelig to hovedtrekk i Magnussens kritikk av UD:

Han mener de har vært unnfallende og oppsiktsvekkende lite engasjert i å bidra til å finne en løsning i Martine-saken.

Han reagerer på at UD ikke har gitt ham innsyn i saksdokumenter, og de pårørende føler de er stengt ute av prosessen.

Frarøvet muligheten

Mistenkte Abdulhak forlot England kun timer etter at Martine ble drept. Han har siden levd i skjul i Jemen. Norge har ingen utleveringsavtale med Jemen, og om Abdulhak skal utleveres må det fremforhandles en egen avtale.

Det har ved flere anledninger vært kontakt mellom representanter for Abdulhaks familie og Martine-stiftelsen. TV 2 har tidligere omtalt hvordan Matine-stiftelsen hevder de i høst var nære ved å få på plass en utleveringsavtale, og at de hadde opprettet kontakt med advokatene til Shaher Abdulhak, Farouks far.

De hadde angivelig mandat til å «løfte saken til neste nivå».

Men ikke lenge etter kom nyheten om at faren døde på et sykehus i Tyskland. Dette satt en stopper for forhandlingene, ifølge Martine-stiftelsen.

Møtene ble gjennomført uten bistand fra UD. Magnussen sier dette er et eksempel på at de pårørende ikke kan forvente hjelp fra utenriksdepartementet.

– Erfaringer vi har gjort oss gjorde at vi ikke har funnet det relevant å involvere dem, sier han.

Han mener også at det er rart at han ikke kan få innsyn i samtlige dokumenter UD har knyttet til saken.

– Jeg har til og med sagt at jeg kan skrive under på taushetserklæring for å få se dokumentene. Jeg mener det er uhørt at jeg ikke får innsyn i min egen sak, sier han.

– Hva ønsker du å oppnå med dette?

– Dette må lede til en granskning, slik at en granskningskommisjon får tilgang på de dokumentene vi ikke får tilgang på. Vi mener det er samfunnsnytte, og at det er eneste sjanse å få etterprøvd UDs behandling av dette.

GRAVPLASS: Martine Vik Magnussen ligger gravlagt sammen med sine besteforeldre ved Asker kirke. Foto: Ingvild Gjerdsø

– Større enn Martine-saken

Magnussen har tidligere anmeldt to UD-ansatte til politiet, og han har sendt klage til sivilombudsmannen. Dette mener han er siste utvei.

– Ingen får gjort noe, fordi de ikke får innsyn i saksdokumentene. Vi kan ikke ha det sånn.

Magnussen mener at dette dreier seg om å kunne ettergå utenrikstjenestens praksis, og at det vil ha prinsipiell betydning for fremtidige saker. Han håper det kan bidra til at UD opptrer ryddigere i fremtiden.

– Dette er mye større enn bare Martine-saken, sier han.

– Privilegiet som gjør at de kan unnta informasjon fra offentligheten, slik at ingen kan se de i kortene, gjør at ingen kan etterprøve deres beslutninger. De kan alltid si at «vi vet noe som dere ikke vet». Det må vi få slutt på.

Magnussen har utarbeidet varselet med innspill og bidrag fra Øystein Steiro. Han har tidligere har jobbet i utenriksdepartementet og er nå er en aktiv debattant på flater som Stratagem, Klassekampen og Document.

– Konsulære saker er underlagt taushetsplikt

I en e-post til TV 2 skriver utenriksdepartementet at de har stor forståelse for den frustrasjon familien til Martine Vik Magnussen føler over at saken fortsatt er uløst, men at de ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Utenrikstjenesten har bistått familien i tråd med rammene for konsulær bistand ved drapssaker i tiden etter drapet i mars 2008. Innledningsvis gjennom ambassaden i London, deretter også fra departementet, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide til TV 2.

De viser til at det er britiske myndigheter som holder i den rettslige forfølgelsen av gjerningspersonen i Martine-saken.

– Norske myndigheter har hele tiden hatt direkte kontakt med britiske politimyndigheter, herunder sjefsetterforsker, og hatt nær kontakt og samarbeid med det britiske utenriksdepartementet.

De sier også at de har tatt opp Martine-saken gjentatte ganger med jemenittiske myndigheter av samtlige norske utenriksministre siden 2009.

Årsaken til at Odd Petter Magnussen ikke får innsyn i sin egen sak, er at saken er en konsulær sak.

– Konsulære saker er underlagt taushetsplikt. Innsynsbegjæringer blir behandlet etter reglene i offentlighetsloven. I denne saken ble det gitt delvis innsyn. Klagen på avslag på innsyn i de øvrige dokumentene ble behandlet av Kongen i statsråd. Klagen ble ikke tatt til følge, og avslag på innsyn ble opprettholdt.