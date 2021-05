Jens Christian Nørve om papparollen: – Nå er Sonja det viktigste i livet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programleder Jens Christian Nørve (43) fryktet han aldri skulle oppleve å bli far da han skjønte han var homofil. I en alder av 42 år gikk drømmen i oppfyllelse, men han måtte haste av gårde til USA for å rekke sin datters fødsel.

Åsted Norge-programleder Jens Christian Nørve ble far for første gang for litt over ett år siden og trives godt i rollen som far til lille Sonja.

– Uansett hvor godt forberedt man er, og hvor mye man har lest, så er det bare å hoppe i det, sier Nørve om papparollen.

ÅSTED NORGE: Jens Christian Nørve er programleder i Åsted Norge. Her sammen med tidligere drapsetterforsker Asbjørn Hansen og advokat John Christian Elden. Foto: Eivind Senneset / Tv 2

Han forteller at det er Sonja som er den nye sjefen i huset og bestemmer når dagen starter for Nørve og samboer Tommy Børresen.

Det har de absolutt ingenting imot:

– Nå er det dette som er det viktigste i livet, sier Nørve til God kveld Norge ,mens han ser på sin datter.

Kjente på sorg

Nørve har lenge hatt en drøm om å bli far, men som ung trodde han ikke det ville være mulig for han å oppleve, ettersom han skjønte at han var homofil i en alder av 17-18 år.

– Jeg har hatt en sorg i meg store deler av livet, over at jeg kanskje aldri skulle få oppleve å bli pappa, forteller han.

Som ung så han sine kompiser få seg dame, og Nørve håpet at også han kunne bli som dem. Han drømte om å få en kone, stifte familie og få barn.

– Jeg tenkte: «Håper dette går over», men så erkjente jeg for meg selv i 18-20 årene at det var gutter jeg likte. Samtidig forsonet jeg meg med at jeg aldri kom til å bli far, forteller programlederen.

Det hele endret seg da 43-åringen hørte at journalist og programleder Arve Juritzen, som også er homofil, fortalte at han skulle få barn i USA.

Da skjønte Nørve at hans drøm om å få barn kunne gå i oppfyllelse via surrogati.

Biologisk far

Sonja er båret frem av én kvinne og selve egget er fra en annen kvinne. Børresen er biologisk far til datteren, mens Nørve har adoptert henne.

Det er tilfeldig at Børresen ble biologisk far, ettersom det var flere embryorer, begge ga sperm og de bare måtte se hvilket embryo som festet seg.

– Har det noen betydning for deg at Tommy er biologisk far?

– Nei, jeg tenkte kanskje det skulle ha det, men med en gang hun ble lagt på brystet mitt var det barnet vårt, svarer Nørve.

Paret vet fortsatt ikke om de ønsker enda et barn, men surrogatmoren har sagt hun stiller opp dersom de bestemmer seg for det.

– Er det viktig for deg at du blir biologisk far da?

– Hvis det skal skje, så gjør vi det nok på samme måte, forteller Nørve.

En kamp mot klokka

Da fødselen til Sonja nærmet seg ble det dramatisk for Nørve og Børresen: på grunn av koronapandemien valgte daværende president Donald Trump å stenge grensene til USA.

– Jeg våknet klokken seks om morningen 12. mars til alle avisene om at Trump kom til å stenge alle grensene om 48 timer. Da fikk jeg helt panikk, forteller Nørve.

De fikk booket en flybillett til Børresen som dro av gårde med en gang og kom seg inn i USA. Nørve dro dagen etter, og snart ble det en kamp mot klokka.

– Jeg tenkte at en av oss må være i USA i alle fall. Da jeg kom til København begynte ting å stenge på flyplassen og jeg tenkte: «Jeg kommer ikke til å rekke det USA-flyet som går om en halvtime», sier han.

Nørve kom seg likevel frem til USA og begge fikk være med på fødselen til datteren.

Etter fødselen dukket det opp et nytt problem: de kom seg ikke hjem igjen.

– Utfordringen var at Sonja var amerikansk statsborger da hun ble født, og alle passkontorene i USA var stengt fordi de ønsket å hindre folk i å reise, forklarer programlederen.

Paret hadde beregnet cirka to-tre uker i USA, men de ble værende i hele 67 dager før de kom hjem til Norge.

– Telefonen kommer til å gå varm

Åsted Norge-programlederen tenker ofte på hvordan det vil bli for hans datter når hun blir eldre og møter på fordommer om surrogati.

– Det er flere barn som er født via surrogati nå. Jeg tror tiden er med henne, men vi er bevisst på det og tror åpenhet er det som vil hjelpe henne videre.

Selv har de bestemt seg for å være åpen med venner, barnehage og skole i håp om at det skal føre til mer forståelse og mindre fordommer.

– Folk er nysgjerrig på hvordan dette kom i stand, men vi har bare fått positive tilbakemeldinger, forteller Nørve.

43-åringen forteller at de lenge trodde de kom til å få en gutt, og nå må de lese seg opp på fakta om jentekroppen.

– Vi tenkte at dette klarer vi, det blir bare bra. Heldigvis har vi mange jentevenner som kan bidra med råd. Telefonen kommer til å gå varm når hun blir tenåringsjente - da er det sikkert mange råd vi må søke, ler Nørve.