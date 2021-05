Folk evakuert etter eksplosjoner i søppelbil

Klokken 9.40 torsdag morgen skrev politiet i Sør-Vest på Twitter at det brant i en søppelbil. Det var full overtenning i bilen, som stod i Kon Tiki-svingen i Stavanger.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen sier at folk i området meldte fra om smell fra bilen, og at brannvesenet opprettet en sikkerhetssone på 300 meters radius.

Beboere i nærheten ble evakuert utenfor fareområdet. Like før klokken 11 opplyser politiet om at brannen nå er slukket, og at brannvesenet foretar etterslukningsarbeid.



Rett over klokken 11 kunne de evakuerte beboerne returnere til husene sine.

Gassdrevet bil

Tonje Elin Gerritsen er innsatsleder på stedet. Hun opplyser om at bilen som brant var gassdrevet.

– Per nå vet vi ikke om noen personskader eller skade på bygninger. To personbiler er rammet, sier Gerritsen til TV 2.

KRAFTIG RØYK: Folk i området bes lukke dører og vinduer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er foreløpig uvisst hva som er årsaken til brannen.

– Barnehager og skoler i nærområdet er i ferd med å varsles om at de må holde seg innendørs, skrev politiet på Twitter like over klokken 10.

Politiet anmodet om at folk i nærheten om å holde dører og vinduer lukket.

Sjåføren og sidemannen av bilen er avhørt, og ifølge operasjonssentralen fremstår de begge som i tilsynelatende fin form.