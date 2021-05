Tvinger fullvaksinerte på karantenehotell: – I strid med grunnloven

Mange hadde nok håpet på en friere hverdag, når man har fått de to etterlengtede vaksinedosene.

Men slik regelverket er nå, må selv fullvaksinerte på karantenehotell dersom de har vært ute på reise. Det spiller ingen rolle om reisen er nødvendig eller ikke.

Eneste unntaket er om du kommer fra land i EU eller Schengen med lavt smittetrykk. Da kan du overholde karantenen hjemme. Men per nå, er det ikke mange land som faller inn i denne kategorien.

Frykter forfalskning

Under en pressekonferanse onsdag sa justisminister Monica Mæland at det er enighet i regjeringen om at fullvaksinerte ikke skal på karantenehotell.

Men på grunn av mangel på verifiserbare dokumenter, og frykten for forfalskning slipper man likevel ikke unna.

Jusprofessor ved UiO Geir Woxholth mener derimot regjeringens unnskyldning og forklaring ikke holder mål.

I en kronikk i VG skriver professoren at fullvaksinerte bare kan reise.

– Bakgrunnen for det er at jeg mener det ikke er lovlig adgang til å opprettholde tiltaket med karantenehotell overfor fullvaksinerte. Det er ikke bare i strid med grunnloven, men også smittevernloven, sier Woxholth til TV 2.

– Ikke hjemmel

Han understreker det med at smittevernloven sier at tiltakene må være nødvendige og forholdsmessige.

BARE REIS: Jus-professor Geir Woxholth mener fullvaksinerte kan reise på ferie med god samvittighet. Foto: Privat

– Når det lander et fly fra India med uvaksinerte passasjerer er karantenehotell nødvendig og forholdsmessig. Da er sjansen for nye mutanter og smitte stor, sier Woxholth.

Forholdsmessigheten for fullvaksinerte, er derimot ikke til stede mener jusprofessoren.

– Politiet har ikke noe hjemmel til å pågripe deg, og føre deg i politibil til et karantenehotell. De kan vise til forskriften, men det er ganske klart at man på en høflig måte kan si seg uenig i det og kjøre hjem i hjemmekarantene, sier Woxholth.

– Dårlig argument

Han mener regjeringen driver med en form for maktmisbruk overfor fullvaksinerte.

– De mener de ikke har gode nok måter til å verifisere, men det er et dårlig argument, sier jusprofessoren.

Woxholth sier at dersom man kan legge frem bevis på at man er fullvaksinert, så er det meget nærliggende at en domstol vil frifinne.

– Derfor mener jeg man kan si til fullvaksinerte som bor i Norge, at de bare kan reise på ferie.

– Ganske lett

Men har regjeringen grunn til å frykte forfalskning?

– Ja, sier norgesmester i IT-sikkerhet og gründer av sikkerhetsselskapet Kovert Martin Ingesen til TV 2.

Han mener det er lett å forfalske dokumenter som koronasertifikatet. Ingesen sier at det heller ikke holder å logge seg inn på HelseNorge med bank-id og vise dette frem på flyplassen eller ved grensa.

ADVARER: IT-ekspert Martin Ingesen mener det er lett å forfalske dokumenter som for eksempel et koronasertifikat. Foto: Privat

– Det å forfalske, er i teorien ganske lett. Du kan lage en nettside som ser lik ut og bank-id som ser lik ut, sier IT-eksperten.

Et alternativ

Et alternativ kunne vært å logge inn på en spesiell maskin, som myndighetene har kontroll over.

– Du kan ikke stå der med mobilen din og vise til HelseNorge. Det er ikke godt nok, sier Ingesen.

Han er klar på at det må finnes en sentral database, eller en form for kryptografisk verifisering som sikrer at det appen viser er legitimt.

– Gjerne i form av en scanning som blir sjekket i en database, hvor det står at vedkommende har fått alle vaksiner, og at dette stemmer, sier Ingesen.

Jobber med løsninger

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Lars Jacob Hiim sier til TV 2 at han har forståelse for at både er belastende og upraktisk å være på karantenehotell.

– Folk som er vaksinerte eller immune etter å ha fått korona, vil få unntak fra plikten til å være på karantenehotell når vi har dokumentasjon som effektivt kan dokumenteres på en digital, sikker og verifiserbar måte, sier Hiim.

Statssekretæren er uenig med jusprofessor Woxholth som mener man ikke har hjemmel for å plassere fullvaksinerte på karantenehotell.

– Plikten til å være på karantenehotell er hjemlet i covid-forskriften, men vi jobber fortløpende med å finne løsninger som både er gode for de som er vaksinert og som beskytter samfunnet mot importsmitte, sier Hiim til TV 2.