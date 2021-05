Avlyser muntlig eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby opplyser på en pressekonferanse torsdag formiddag at muntlig eksamen for videregående skoler og 10. klasse på ungdomsskolen i hele landet avlyses.

– Den informasjonen vi har fått forteller oss at per nå er det flere tusen elever og flere hundre lærere i karantene. Vi har grunn til å tro at dette vil være situasjonen også de neste ukene. Vår vurdering er derfor nå at situasjonen er så uforutsigbar, at det gir grunnlag for en nasjonal avlysning av muntlig eksamen, sier Melby.

Ingen eksamen

Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar. Da hadde myndighetene fortsatt håp om å få gjennomført muntlig eksamen, for å få en ekstern vurdering av elever landet over.

– Vi har hele veien vært åpen på at det er pandemi og at ting kan endre seg. Vår hovedbegrunnelse for å avlyse nå er smittesituasjonen, sier hun.

Både elevorganisasjoner og fylkesordførere i hele landet har bedt kunnskapsministeren gjøre dette. Årsaken til dette har vært korona-situasjonen og vanskeligheten med å gjennomføre eksamen.

Avlysningen av muntlig eksamen gjelder ikke privatister.

Streik

I tillegg er lærere i en rekke kommuner torsdag tatt ut i streik.

– Dette gjør situasjonen enda mer uforutsigbar, men dette er ikke en grunn i seg selv til avlysningen, sier kunnskapsministeren.

Etter flere timers mekling på overtid, uten å komme til enighet, blir 7390 personer organisert i Unio tatt ut i streik landet over.

Blant disse er det lærere i kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.