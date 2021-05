Ber NRK-profilen tenke seg om før hun får et nytt barn

Selda Ekiz, kjent fra både «Newton» og «Alle mot én», sier at Instagram-følgere ber henne tenke seg om før hun får et barn til.

De mener nemlig at NRK-profilen gir inntryk av at småbarnslivet kun er slitsomt.

Traumatisert

Ekiz og kjæresten Alf Martin Kollen Evensen (37) ble foreldre i april 2021. Etter fødselen har hun delt noen oppdateringer på sosiale medier.

Hun har for eksempel spøkefult sagt at hun ble traumatisert første gang barnet gulpet på henne.

Det er dessverre ikke alle følgerne som forstår at 36-åringen spøker. Ekiz skriver følgende på Instagram:

«Noen har påpekt at jeg kanskje burde tenke meg om en gang til om jeg skal få et barn til, for innleggene mine kan sikkert gi et inntrykk av at det bare er pain å ha baby».

«Jeg digger å være mamma, og jeg legger bare ut en liten prosentandel av dagen min. Stort sett er det bare kos».

«Også er det ment som humor. Det er lov å le av at det er litt trått og overveldende å bli mamma. Det betyr ikke at jeg har det forferdelig eller hater det».

POPULÆR: Ekiz har vunnet «Gullruten»-pris for «Newton». Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Overrasket

På Instagram forklarer Ekiz at hun blir overrasket over at det finnes kjipe folk som sender slike meldinger.

Hun poengterer likevel at det er lett å komme seg over dette fordi hun også får så mange fine meldinger fra gode mennesker.

Ekiz er kjent med at God kveld Norge skriver denne artikkelen, men ønsker ikke utdype mer.