Mann kjørte i fylla, havnet i ulykke og drapstruet halve akuttavdelingen

En mann i 40-årene må i fengsel etter at en hyggelig kveld med kollegaer gikk altfor langt.

Det var en sen kveld i oktober i fjor, at en mann i 40-årene i Grimstad hadde sittet med noen kolleger og drukket en del alkoholenheter.

Hvor mange enheter han hadde drukket hadde han problemer med å redegjøre for da han forklarte seg om kvelden i Agder tingrett tidligere i mai.

På et tidspunkt bestemte han seg så for å reise hjem, ved å kjøre sin egen bil. Kjøreturen endte med at mannen kjørte ut i grøfta, og ble skadd.

Ulykken var så voldsom at bilen havnet på taket.

Drapstrusler

Ifølge dommen fra Agder tingrett, ble mannen etter ulykken sendt til Arendal sykehus.

Her gikk han gjennom flere undersøkelser, men på et tidspunkt nektet han å la seg undersøke videre.

Han uttalte da at «jeg skal drepe dere», «dere skal dø en smertefull død» og «brenn i helvete» til flere helsepersonell som var i rommet for å gjennomføre undersøkelsen.

Legen i rommet forklarte i retten at han sa til mannen at denne typen uttalelser var helt uakseptable, og at de ville vurdere en politianmeldelse. Deretter gjentok mannen truslene.

Undersøkelsen av mannen lot seg ikke gjennomføre.

Da han dagen etter ble konfrontert med utsagnene, husket ikke mannen dette, og utrykte at han var flau over det.

Mannen viste seg senere å ha en promille på 2,07 da han ankom akuttavdelingen. Han hadde også røyket noe hasj.

Dømt til fengsel

Mannen ble dømt for alle tiltalepunktene mot ham, både å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og truet helsepersonell.

Mannen dømmes til 45 dager i fengsel, samt et bot på 41.000 kroner. Han mister også førerkortet i to år og seks måneder.

Mannens forsvarer Kristoffer Wibe Koch har ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken overfor TV 2.