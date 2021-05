Hengte ut overgripere: – Hvis ikke jeg, hvem ville gjøre det da?

Den tidligere MMA-utøveren Aron Jahnsen (40) sier at han kjempet for trygge nabolag da han hengte ut en lang rekke overgrepsdømte menn.

Jahnsen møter i dag i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen har han truet og trakassert overgrepsdømte. I tillegg skal han ha truet og sjikanert politibetjenter og en journalist.

Han nekter straffskyld for samtlige anklager utenom én post i tiltalen. Det er fordi personen han hengte ut i det aktuelle tilfellet, viste seg ikke å være overgrepsdømt likevel.

– Jeg ønsker å beklage overfor N.N. (mannens navn, red.anm.), som har samme navn som en overgrepsdømt. Jeg har sagt unnskyld til ham personlig. Det skal ikke skje, men det skjedde. Jeg beklager, sier Jahnsen.

«U cant hide»

Jahnsen har oppsøkt totalt 16 personer fysisk mellom mars og desember i 2020, ifølge tiltalen. I januar i år ble han pågrepet og varetektsfengslet.

AVGJØRES HER: Over tre uker skal Oslo tingrett behandle saken mot Aron Jahnsen (40). Foto: Frode Sunde / TV 2

Jahnsen har blant annet lagt bilder av overgrepsdømte i postkasser og skrevet ting som: «Nabovarsel. Voldtok venninnen til datter'n sin som var på overnatting besøk», «oppsøker han offeret oppsøker jeg han» og «u can run but u cant hide».

Årsaken er blant annet det Jahnsen mener er altfor milde straffer for overgrepsdømte.

– Etter soning kan de få seg nytt navn, flytte til en ny by og få seg en ny kjæreste som kanskje har barn fra et tidligere forhold, sier Jahnsen i retten.

– Å bli eksponert er en belastning. Når disse mennene blir eksponert, vil det bidra til at de ikke gjør nye overgrep, sier han.

Målet er på sikt å få strengere straffer for overgrep mot barn. I tillegg ønsker Jahnsen seg et nasjonalt register for overgrepsdømte.

– Hvis folk hadde visst at de risikerer å havne i et register, ville de ikke ønsket å havne der. Det er forebyggende, sier 40-åringen fra Drøbak, som også varsler neste steg er å komme seg inn i politikken.

– Offentlig gapestokk

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan Jahnsen har oppsøkt overgrepsdømte, filmet boligene deres og lagt ut videoene på Snapchat og Instagram.

I videoene omtaler Jahnsen de overgrepsdømte med navn og sier ting som at han skal fotfølge dem i flere dager.

Det er ventet at påtalemyndigheten vil be om en ubetinget fengselsstraff for det de mener er trusler og krenking av privatlivets fred.

Mange av de totalt 41 fornærmede i saken har bistandsadvokater til stede i retten. Der påpekte bistandsadvokat Svein Kjetil Lode Svendsen at praksisen med offentlig gapestokk i Norge ble avviklet i 1848.

– Når straffen er ferdig sonet, skal man tilbake i samfunnet. Det er ikke behov for gapestokk og bødler i vår tid, sier Lode Svendsen.

Bistandsadvokatene har fremmet krav om oppreisnings- og erstatningskrav for flere av dem som har blitt hengt ut i sosiale medier.

Enkelte av dem var heller ikke dømt på det tidspunktet de ble hengt ut på nettet. Jahnsen ønsker ikke å svare på spørsmål om hvilken bevissthet han har hatt rundt forskjellen på en siktelse og en domfellelse.

– Listen bare fortsetter

Jahnsen er også tiltalt for å ha delt bilder av 25 andre personer, der han skriver at de er pedofile og overgrepsdømte. Han har også delt adressen deres og utdrag fra flere av dommene som de har sonet for.

I retten sier Jahnsen at det er flere personer som har administrert Snapchat- og Instagram-kontoene som har vært benyttet til å spre disse bildene.

– Jeg har ikke på langt nær delt alt det som jeg er tiltalt for, men av hensyn til andre involverte ønsker jeg ikke å navngi andre som administrerte kontoen eller for hvilke poster det gjelder, sier Jahnsen.

Tidligere har MMA-utøveren fortalt TV 2 at han mener han har rett til å oppsøke de han mener er pedofile, i den hensikt å eksponere dem for nabolaget der de bor, og på sosiale medier.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte Jahnsen til TV 2 i august i fjor.

I retten står han altså fast ved sitt budskap.

– Jeg var klar over at mine handlinger var uortodokse og kontroversielle, men innerst inne vet jeg at jeg gjør det rette for å beskytte de svakeste, sier han og spør:

– Hvis ikke meg, hvem ville da gjøre det?

Det er satt av tre uker til rettssaken.