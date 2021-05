Disse rammes av streiken

Etter flere timers mekling på overtid, uten å komme til enighet, blir 7390 personer organisert i Unio tatt ut i streik landet over.



Forhandlingene i oppgjøret for staten og kommunene startet onsdag, etter at alle fagforbundene brøt forhandlingene i slutten av april.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir de ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 20.000 kroner, skriver NTB.

Disse kommunene rammes

Unio kommune sa derimot nei til løsningsskissen, som fører til streik i skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale tjenester.

De over 7000 medlemmene er fordelt på 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, fra Alta i nord til Kristiansand i sør – hele listen kan du se her.

Kommunene som rammes er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

– For lite penger og stor avstand mellom tilbud og krav gjorde at vi ikke fant en forhandlingsløsning. De store rekrutteringsutfordringene, særlig blant sykepleiere og lærere, må KS nå anerkjenne og ta tak i. Vi må se starten på et lønnsløft for våre grupper. Tilbudet fra KS var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

IKKE ENIGE: Steffen Handal, forhandlingsleder Unio. Foto: Truls Aagedal

Helsetjenester og skoler ut i streik

Flere skoler, barnehager, sykehjem, biblioteker, bofellesskap, legekontor, og andre helse- og kommunaltjenester rammes av streiken.

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

– Det er svært beklagelig at barn, elever, brukere og pasienter over hele landet i så fall blir rammet. Men slik blir det dessverre hvis KS ikke verdsetter disse uunnværlige yrkesgruppene høyere. Når arbeidsgiver viser så liten vilje til å anerkjenne og ta tak i rekrutteringsutfordringene, må det få konsekvenser, sier Handal.

9000 elever i Bergen berørt

I Bergen blir rundt 9000 elever berørt av streiken, både ungdomsskoler og kombinertskoler.

- Vi anbefaler elever og foresatte å gå inn på nettsidene til den enkelte skole for å få oppdatert informasjon, sier kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille.

Det er Unio-medlemmene i kommunen som nå tas ut i streik, fra og med torsdag 27. mai.

- Vi vil nå kartlegge konsekvensene for de andre tjenesteområdene i kommunen, sier Hille.