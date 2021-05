USA har fått sin første vaksine-millionær

Abbigail Bugenske er den heldige vinneren av lotteriet Vax-a-Million, et insentiv innført av delstaten for å få flere til å ta koronavaksinen.

Bugenske var én av over 2.7 millioner innbyggere i Ohio som meldte seg på lotteriet, og onsdag ble det annonsert at det er hun som stikker av med pengepremien på én million dollar.

– Vi gleder oss over at dette har inspirert så mange innbyggere i Ohio til å bli vaksinert, og vi er storfornøyde med å kunngjorde vinnerne av den første trekningen, sier delstatens republikanske guvernør Mike DeWine ifølge Associated Press.

Kritiseres

I tillegg til hovedpremien på én million dollar, ble det også utdelt et stipend for høyere utdanning til deltakere under 18 år. Dette var det Joseph Costello som stakk av med.

Onsdagens trekning var den første av i alt fem, og ytterligere fire finnere vil annonseres de neste ukene.

Guvernør Mike DeWine har blitt kritisert for lotteriet. Foto: Andrew Welsh Huggins/AP Photo

DeWine kunngjorde vaksinelotteriet tidligere i måneden, i et forsøk på å oppmuntre skeptiske innbyggere i Ohio til å ta vaksinen. Premiepengene finansieres av føderale krisemidler ment for å hjelpe

– Jeg vet at noen kanskje sier "DeWine, du er sprø! Denne ideen er bortkastede penger", sa guvernøren da lotteriet først ble kjent. DeWine mener derimot at det som virkelig er bortkastet «er et liv tapt til coivd-19».

Liten effekt

Guvernørens «sprø» idé virket innledningsvis å fungere. Antallet innbyggere i Ohio som fikk sin første vaksinedose økte med 33 prosent uken etter at DeWine kunngjorde lotteriet.

Likevel er Ohios vaksinasjonsrate langt under hva den var i tidlig april og mars. Så langt har over 5.2 millioner av Ohios innbyggere fått minst én vaksinedose, drøyt 45 prosent av befolkningen. Nasjonalt har over 165 millioner amerikanere fått minst én dose, om lag halvparten av befolkningen.

Selv om Vax-a-Million ikke har gitt umiddelbare resultater, er ideen svært populær. Etter at DeWine kunngjorde lotteriet, har lignende ordninger dukket opp i delstatene Colorado, Maryland, New York og Oregon.