Ingen europeiske land har flere drap med skytevåpen enn Sverige

Organiserte kriminelle gjenger får skylden for at Sverige ligger helt i europatoppen over drap med skytevåpen.

Sverige ligger helt i topp på listen over flest drap med skytevåpen i Europa, viser en ny rapport fra svenskenes kriminalpreventive råd (Brå). Rapporten er bestilt av den svenske regjeringen, og sammenlikner skuddrap i 22 europeiske land i perioden 2000-2019.

Dommen er knusende: Sverige er det eneste landet i Europa hvor dødelig vold med skytevåpen har økt siden tusenårsskiftet.

– Det er veldig tydelig at den økningen vi ser i Sverige, ikke kan sees andre steder i Europa, sa forsker Klara Hradilova-Selin da hun presenterte rapporten på en pressekonferanse onsdag.

Voldsom økning

På tidlig 2000-tall lå Sverige på bunnen av skuddrap blant europeiske land. Men fra 2012 og utover har svenskene opplevd en voldsom økning. De siste fire årene er det kun Kroatia som har et høyere antall drap med skytevåpen enn Sverige målt i forhold til antall innbyggere.

Ifølge Brå ligger Sverige på fire drap med skytevåpen per million innbyggere. Til sammenlikning ligger det europeiske gjennomsnittet på 1,6.

– Dessverre bekrefter tallene det vi allerede har sett. Økningen i Sverige er unik, sa politisjef Håkan Jarborg under pressekonferansen.

Forfatterne bak rapporten hadde ikke i oppgave å forklare historien bak de dystre tallene. Avslutningsvis kommer likevel rapporten med en tydelig pekepinn. Åtte av ti skuddrap i Sverige skjer innenfor kriminelle miljøer. Disse er ofte tilknyttet narkotikahandel, kriminelle gjenger og hevndrap, hvor et drap fører til et annet.

Politisk press

Den voldsomme økningen har satt drap med skytevåpen på agendaen for svenske politikere de siste årene. Debatten skjøt virkelig fart i fjor sommer, da 12 år gammel Adriana ble skutt og drept da hun var ute og luftet hunden sin. 12-åringen ble et tilfeldig offer for en kule som var ment å treffe noen andre, og en 22 år gammel mann ble senere mistenkt for drapet.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg mener data, som den ferske rapporten, er viktig for å få bukt med problemet. Han understreker at regjeringen er klare til å handle mot det økende voldsproblemet.

– Vi har bestemt oss for at Sverige ikke skal bli vant til denne situasjonen. Vi har sett at gjengkriminalitet har ført til veldig mye vold med skytevåpen, og det skal slås ned på, sier han til Expressen.

Regjeringen ønsker blant annet å øke politistyrken med 5000 betjenter.