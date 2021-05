Derfor pinte de seg gjennom troféløftet

Ole Gunnar Solskjær beskrev finaletapet som en av de tyngste opplevelsene i fotballkarrieren sin.

Da United-leieren mottok medaljene, fikk de applaus av Villarreal-spillerne. Og da «den gule ubåten» skulle løfte trofeet, ble Solskjær og hans elever stående igjen for å applaudere spanjolene.

Villarreal-spillerne husket på å vise respekt for de tapende finalistene i seiersrusen. Foto: TV 2.

United-manageren forklarer at det har med respekt for motstanderen å gjøre.

– Vi er Manchester United. Hvis vi taper, skal vi fortsatt vise klasse. Det er ikke kjekt å se på at et annet lag vinner. Det er det ikke. Men jeg hadde blitt skuffet hvis de ikke hadde stått sånn for oss òg, sier 48-åringen til TV 2.

Før han slår fast:

– Sportsånd er veldig, veldig viktig. Alle vil vinne, men vi er tross alt skikkelige mennesker i denne klubben òg.

En av dem som ikke hadde sin beste kamp, var Marcus Rashford. 23-åringen maner til revansj neste sesong.

– Laget vårt kommer ikke til å gi opp, ingen sjanse. Manageren vår kommer aldri til å tillate at vi gir opp. Vi kommer til å komme tilbake neste sesong med enda større lyst, sier angrepsspilleren til BT Sport.

Han mener at de røde djevlene har det som skal til for å vinne trofeer.

– Folk snakker om at det går nedover for Manchester United, bla, bla, bla, bla. Etter min mening: Klubben, viljen, sulten, talentet, evnene, stallen – vi har alt som skal til for å konkurrere på det høyeste nivået. Vi må bare bevise det for verden og oss selv, og vise hvorfor vi hører hjemme i toppen, slår Rashford fast.

Rio Ferdinand mener at neste sesong er det ikke noe annet enn en tittel som betyr noe.

– Jeg tenker at kravet for neste sesong er å vinne trofeer. Det er det denne klubben er bygget på, sier United-legenden til BT Sport.