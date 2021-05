Emery-grep hylles: – Han tok innersvingen på Solskjær

Unai Emery ble latterliggjort i England og sparket som Arsenal-manager i november 2019. Onsdag kveld ledet han Villarreal til en historisk triumf i Europaligaen etter å ha slått Manchester United i finalen i Gdansk.

– I semifinalen slo han Arsenal, og så tok han Manchester United i finalen. Emery føler nok han fått en revansj mot engelsk fotball, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Europaliga-studio.

I England berømmes Emery for jobben han har gjort med Villarreal.

– Han ble latterliggjort her (i England), og jeg tror ikke han fikk nok tid. Han har reist tilbake til hjemlandet og gjort en fantastisk jobb. Han var hovedpersonen i kveld. Hans erfaring spilte en viktig rolle i Villarreals triumf, mener tidligere Celtic-manager Neil Lennon hos BBC.

EUROPALIGA-KONGEN: Unai Emery har vunnet turneringen fire ganger. Foto: Janek Skarzynski

– Et veldig, veldig smart trekk

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener Emery tok avgjørende grep på sidelinjen da han i løpet av andre omgang gjorde alle sine fem bytter.

– Inngangen var grei. Villarreal lot United ha ballen, så de måtte angripere mot etablert, men underveis i kampen tok Emery innersvingen på Solskjær. Han byttet spillerne da de begynte å bli slitne, men det gjorde ikke Solskjær. Da ekstraomgangene begynte, tok Villarreal plutselig initiativet. Byttene var et veldig, veldig smart trekk, sier Huseklepp.

– Det er veldig risikabelt å bytte fem mann før ekstraomgangene. Én skade, så spiller du plutselig med ti mann. Han traff på det, og det er en enorm triumf, mener Thorstvedt.

Det er fjerde gang Unai Emery vinner Europaligaen.

– Man må jobbe og forstå at det er en viktig turnering. Man må ha respekt for turneringen og for alle motstanderne, trekker Emery frem i et intervju med TV 2 som årsakene til at han ble historisk med sin fjerde triumf.

Poor game management by Solskjaer with the subs and tactics. Lacked conviction. Took way too long to make changes. — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 26, 2021

Savnet Solskjær-bytter

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gjorde ingen bytter før Fred kom inn for Mason Greenwood i det 100. spilleminuttet. Solskjær gjorde kun tre av fem mulige bytter.

– De har sett litt energiløse ut i de siste kampene, men da de begynte å se tomme ut for krefter i finalen, burde han kanskje benyttet seg av benken. Det er i hvert fall ikke et godt tegn for de som sitter på benken, for det var mange slitne bein utpå banen, mener Huseklepp.

– Ser du på benken, er det ingen du følte kunne komme inn og avgjøre det. De stablet på beina det de følte var de beste folkene, sier Thorstvedt, som får svar av Huseklepp.

– Det kan ikke være sånn at spillere som i utgangspunktet er bedre, skal spille for enhver pris. Flere av dem hadde tydeligvis ikke dagen, men de hadde Juan Mata, Daniel James og Amad Diallo på benken. De har spilt tidligere og vist seg frem på en god måte, så for meg burde Solskjær gjort noen grep når ikke alle hadde dagen, sier han.

Solskjær er åpen for at han kunne løst sine oppgaver bedre fra benken.

– Helt sikkert. Når man ikke vinner kampen, er det helt sikkert jeg kunne gjort noe annet. Vi har mange matchvinnere, sier han til TV 2.