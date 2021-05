Dette frykter Ropstad skal skje til høsten: – Da har jeg mislyktes

I TV 2-programmet «Ærlig Talt» erkjente Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad at høstens valgresultat langt på vei vil være velgernes dom over partiets veivalg.

Han ville imidlertid ikke si seg enig i at et KrF under sperregrensen vil bety at partiet gjorde feil i 2018.

– Om vi ikke ender over sperregrensen, så har jeg mislyktes. Men det betyr ikke at vi har gjort et feil valg, sier partilederen, som også mener at KrF ligger godt an til å få over 4 prosent.

– Vi kan ikke trekke en konklusjon om at det var feil. Det er ikke dermed sagt at det andre valget ville vært bedre når utgangspunktet var at partiet var så delt som det var, sier Ropstad.

Ropstad sier i intervjuet at dersom velgerne sender partiet under sperregrensen har han ikke gjort en god nok jobb.

Abortdebatt

Ropstad innrømmer at KrF har gode muligheter til å posisjonere seg som parti, så lenge temaer som kontantstøtten og selvbestemt abort er i vinden.

– Ja, definitivt. Men jeg skulle ønske at vedtakene om å utvide abortgrensen til 18 eller 22 aldri hadde skjedd, sier han.

– Hvor setter dere grensen?

– Vi har sagt at vi vil ha en lov som anerkjenner at fosteret har menneskeverd, og at det er to parter. Men vi gir ikke noe eksakt svar i partiprogrammet, fordi vi sier at det ikke er der debatten befinner seg nå.

– Du sier i partiprogrammet at dere skal erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer rettsvern for ufødte liv, og livet, det starter ved unnfangelsen. Betyr ikke det at dere ikke vil ha selvbestemt abort i det hele tatt?

– Det må være en del av en bred oppslutning i Stortinget eller et ønske om en utredning, som gir svarene på disse dilemmaene.

– Det er ikke det jeg spør om.

– Nei, men det er det svaret KrF gir i programmet. Selv om det ikke er svaret du ønsker, så er det svaret vi har, sier Ropstad.

– Jeg synes programmet er tydelig

Ropstad mener at det ikke er rart at han som KrF-leder ikke kan gi et tydelig svar om hvor KrF står i en av partiets viktigste saker.

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes retningen i programmet er veldig tydelig, nemlig at vi ønsker et lovverk som anerkjenner at det er to parter.

Han tror imidlertid at debatten om selvbestemt abort sannsynligvis vil resultere i at fristen blir utvidet fra uke 12 til uke 18.

KrF-lederen sier videre at KrF da eventuelt vil være en viktig stemme.

– Jeg tror at KrF hele veien har vært det partiet som løfter tanken om at fosteret skal vektlegges verdi og at det er to parter. Men vi anerkjenner også at dette dreier seg om et vanskelig dilemma.