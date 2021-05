Solskjærs trofédrøm knust da de Gea bommet på straffe

Villarreal-Manchester United 1-1 (11-10 på straffer)

– Det var skuffende. Det er en jevn kamp hvor vi har mest ballen, men vi skaper ikke nok sjanser til å fortjene å vinne. Vi fortjener ikke å tape heller. De har et skudd som går inn og på straffer kan alt skje, sier Solskjær til TV 2.

– En av de tyngste opplevelsene i fotballkarrieren din?

– Ja, det vil jeg si. Man er så nære å gjøre alle glade. Men det er marginene i fotball. Det er ett spark på ballen. Vi skal lære av dette og gå styrket inn i neste sesong, svarer han.

SKUFFELSE: Ole Gunnar Solskjær måtte ta den tunge turen forbi trofeet i Gdansk. Foto: Michael Sohn

Vilt straffedrama

Samtlige utespillere scoret på sine straffer. Da var det opp til keeperne.

David de Gea, som hadde hånden på Paco Alcácers tredje straffe, bommet da det ble hans tur. Like før hadde Villarreal-keeper Gerónimo Rulli scoret på sitt forsøk.

– Tidenes mest dramatiske straffesparkkonkurranse, kommenterte Øyvind Alsaker.

– En ekstremt dramatisk straffekonk. Jeg har nesten ikke sett maken, fulgte Erik Thorstvedt opp.

Den tidligere Tottenham-målvakten peker på mangelen av redninger fra de Gea, og viser til at spanjolen har en svært svak statistikk på straffespark.

– Jeg tror egentlig fansen holder mer mot ham at han ikke redder noen av de elleve enn at han bommer på ett selv. Dette er tungt for de Gea, slår han fast.

Solskjær ventet helt til ekstraomgangene før han gjorde bytter.

– Vurderte du å sette innpå Henderson før straffene?

– Jeg hadde tro på at vi skulle vinne kampen. David har vært veldig god før. Vi scorer på 21 straffer, jeg synes spillerne klarer å holde kvaliteten. David har ett spark som definerer sesongen vår og det er slik som skjer, svarer Solskjær til TV 2.

Etterpå skuffelsen stod blant andre Bruno Fernandes i tårer – i sterk kontrast til Villarreal-leiren, som jublet vilt for den sensasjonelle triumfen.

– Skuffelsen lyser i øynene til Manchester Uniteds norske manager. En blytung stund for Ole Gunnar Solskjær, konstaterte Alsaker.

Kristiansunderen gremmes først og fremst over hvordan laget spilte før finalen gikk til straffer.

– Jeg tenker vi har ballen mest, men etter målet vårt faller vi nedpå. Vi klarer ikke å presse på. De har ett skudd i kampen. Vi burde klart å presse dem mer, mener Solskjær.

Samtidig hylles europaligaspesialisten Unai Emery, som nå er den første til å vinne turneringen fire ganger. Og denne gangen med et lag som kommer fra en by med rundt 50.000 innbyggere, og har et mindre budsjett enn de fleste av konkurrentene.

– Jeg er veldig glad. Vi har jobbet hardt hele sesongen, og vi er veldig stolte over klubben i dag. Jeg synes vi fortjente å vinne mot favoritten. Vi spilte en veldig bra kamp. Vi var bedre enn dem, sier Emery til TV 2.

MESTERE: Lille Villarreal vant Europaligaen og skal spille i Champions League neste sesong. Foto: Adam Warzawa

Etienne Capoue er i skyene etter triumfen.

– Vi hadde muligheten til å ta laget vårt til Champions League. Det har vi klart. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er bare helt fantastisk, sier Villarreal-spilleren.

Tidlig kalddusj

Solskjærs menn åpnet best i Gdansk. De skapte et par muligheter, men klarte ikke å sette Villarreal-keeper Gerónimo Rulli på prøve.

Istedenfor fikk de seg en i fleisen etter halvtimen spilt. Villarreal fikk frispark midt på Uniteds banehalvdel.

Storscoreren Gerard Moreno snek seg inn i boksen bak ryggen på Victor Lindelöf, og var sikker da sjansen bød seg.

– En gammel, irriterende greie for Manchester United. På dødball imot er de ikke gode, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Solskjær raste

Noen minutter senere fanget TV-produsentene opp en illsint Solskjær som ga instrukser til spillerne langs sidelinjen.

Ekspertene slo fast at kristiansunderen hadde en jobb å gjøre i pausen.

Kanskje klarte pausepraten å tenne en gnist i United-leiren, for det tok ikke lang tid før United utlignet. Og de røde djevlene spilte med et langt høyere tempo. Marcus Rashford banket til fra langt hold. Skuddet gikk rett i en Villarreal-forsvarer.

Da var selvfølgelig Édinson Cavani først på returen.

United fortsatte å skape sjanser, men et tappert Villarreal-forsvar stod imot og skaffet seg ekstraomganger. Der løftet «den gule ubåten» seg flere hakk, uten at de klarte å avgjøre kampen.

Det bryr de seg neppe om nå.