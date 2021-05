Fredrikstad med tolv spillere på banen samtidig: – Det er flaut

Sogndal - Fredrikstad 1-2

Da Fredrikstad skulle gjøre et trippelbytte i sluttminuttene mot Sogndal, ble det fullstendig kluss hos det nyopprykkede laget.

Bare to spillere ble tatt av, og kampen ble satt i gang igjen med tolv Fredrikstad-spillere på banen.

– Vi kan ikke le det vekk, for det er flaut at det skal være sånn, at de ikke skjønner at det er tolv mann og bare fortsetter å spille. Vi må gi beskjed. Det er ikke skyld i at vi tapte, men det kan ikke være sånn. De vant 2-1 med tolv mann. Vi får heller brette opp ermene til lørdag og ikke tenke på dette her, sier Sogndal-trener Eirik Bakke tydelig oppgitt til Eurosport.

Fredrikstad-trener Bjørn Johansen fikk etter hvert ropt en spiller av banen. Da hadde østfoldingene spilt med én spiller for mye i rundt et halvt minutt.

BYTTEKLUSS: FFK-trener Bjørn Johansen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er håpløst. Det sier vel litt at Fredrikstad ikke finner ut av det og at dommerne ikke ser det. Vi og publikum må gi beskjed om at det er tolv mot elleve. Det er ikke godt nok, sier Bakke, som sier at de vil «se hva de vil gjøre med det etter kampen» med tanke på en mulig protest.

– Det er en sak som må tas opp, men jeg er mest skuffet over vi ikke vant, sier Bakke til Eurosport.

Dommer: – Det skal ikke skje

Ifølge Sogn Avis må en eventuell protest sendes inn i løpet av kvelden.

– Jeg har snakket med dommeren, og har bedt han gjøre rede for seg og sende en rapport. Så må Sogndal sende inn en protest, og da blir det en formell sak ut av det, sier dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, til VG.

Dommersjefen er bror til kampleder Steinar Hauge.

– Det er svært beklagelig, og det skal ikke skje at et lag har en mann mer i noen sekunder. Vi får ta lærdom av det så det ikke skjer igjen, sier Steinar Hauge til Discovery etter kampen.

– Det er vi som har ansvaret for organisering og som skal sørge for at de alltid er elleve mot elleve. Jeg har dømt et par hundre kamper og dette er noe helt nytt for meg også. Vi får bare ta lærdom av det. Samtidig forventer vi at når skiltet kommer opp med et draktnummer, så forlater den spilleren banen også, sier dommeren til rettighetshaveren.

FFK tok tabelltoppen

Sogndal lå under 1-2 da FFK hadde tolv spillere på banen. Det ble også sluttresultatet. Fredrikstad inntar tabelltoppen i Obos-ligaen med seieren, mens Sogndal har skuffet med kun ett poeng på de tre første kampene.

Fredrikstad-spissen Henrik Kjelsrud Johansen, som sto bak 2-1-målet som avgjorde kampen, mente det var «tull og tøys» å snakke om situasjonen der de hadde tolv spillere på banen.

– Det er ingen av oss utpå der som merker det. Jeg forventer at dommertrioen finner ut av det. De klarte ikke engang å vise opp riktige nummer på tavla, sa matchvinner Johansen, gjengitt av NTB.



Samme kveld vant Sandnes Ulf 2-1 over Ull/Kisa i Obos-ligaen.